職場
風水蔣知識
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

09/09/2025

十個光頭九個富？染髮顏色跟五行可改運？頭髮軟硬同性格有關？防脫髮小貼士分享

#頭髮 #染髮 #易經 #脫髮 #風水 #男士
　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。你有三千煩惱絲的問題嗎？今集我們就探討一下頭髮與術數的關係，原來《易經》裡「賁」卦與頭髮有關，想知道更多必聽蔣博士同大家講古知多啲。網上流傳︰染髮顏色跟自身五行屬性來染可增強運氣，蔣博士認為沒有根據，更認為染金髮及黃髮不好，但如果想將白髮染黑，或跟上潮流染一頭銀髮又是否可取？頭髮顏色之外，髮質軟硬亦反映一個人性格，俗語「鬈髦勾鼻趕回頭」究竟代表咩？

 

　　有頭髮煩，無頭髮更加煩！很多男士關心髮量，不惜大灑金錢進行護髮及生髮療程，但經常聽說「十個光頭九個富」，玄學術數角度是否真的？要有錢又有頭髮，難道不可兩者兼得？蔣博士的答案可以叫大家安心，「十個光頭九個富」之說現時未必合時宜，逐一為你分析原因。中醫說髮為血之源，血氣旺，頭髮盛。當然部分脫髮原因源於天生遺傳，但後天亦有影響，蔣博士提供注意飲食以及每日勤常小習慣，教大家有機會減少脫髮的機會！即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#頭髮 #染髮 #易經 #脫髮 #風水 #男士
