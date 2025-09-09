  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

09/09/2025

AIGLE x ONTHELIST 開倉低至35折：GORE-TEX 防水外套$2,134起、雨靴六折，買兩件再九折

#Jetso #AIGLE #OnTheList #鰂魚涌 #Shopping #太古坊 #著數優惠 #開倉
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: ONTHELIST、Eunice Chow

　　無論你準備秋冬季旅行，或打算換季買件多功能防風外套，不妨去AIGLE x  ONTHELIST 開倉睇下有咩筍貨，產品低至35折入手良機！GORE-TEX 防水外套$2,134起、天然橡膠雨靴六折，童裝低至35折，同類產品買兩件額外九折。

 

　　AIGLE x  ONTHELIST 開倉場地好大，各類男女服飾類別清楚排列，購物體驗唔錯，場地提供大型購物袋方便裝好心水貨，好貂心，當然打算shopping就自備購物袋裝好戰利品。現場所見男女裝GORE-TEX 防水外套及羽絨外套款色不少，部分更是羽球保暖長身外套，女裝尺碼以34、36、42碼以上為多，而男裝尺碼都幾齊。另外，現場亦有羽絨背心、抓毛保暖系列。

 

 

女裝GORE-TEX 防水羽絨外套45折，特價$3,240，原價$7,200 

 

女裝GORE-TEX 防水外套6折，特價$2,448，原價$4080 

 

GORE-TEX 防水外套特價$2,134，原價$3,880

 

女裝保暖外套特價$2,690，原價$5,380

 

男裝GORE-TEX 防水羽絨外套45折，$4,4110，原價$9800

 

女裝背心

 


 

精選橡膠靴低至6折

 

　　極端天氣下，有對橡膠靴在家「看門口」就不怕返工或行街外出成對鞋都濕晒，MYRICA FAMILY橡膠靴低至6折，長靴短靴款式都有。

 

 

精選童裝產品低至35折

 

　　精選童裝產品不算多，價格低至35折，以風褸、防風冼水超薄風褸及抓毛衫為主，如身材嬌小的女士亦可一試小童14A碼風褸。

 

小童多功能外套特價 $936 ，原價$2080

 

 

　　除了男女裝GORE-TEX 防水外套系列及童裝外，現場亦有男女裝長褲、短褲、女裝短裙、男女裝套頭衫及毛衣，還有啱返工Smart causal穿著男女恤衫系列，帽子、背包及圍巾等配飾則有少量。留意，買滿兩件額外9 折優惠只限同區貨品。

 

男女裝長褲/短褲、女裝短裙/指定短裙買滿兩件或以上額外九折，折上折優惠只限同區貨品。

 

男女裝套頭衫/毛衣買滿兩件或以上額外九折，折上折優惠只限同區貨品。

 

男/女裝T恤區

 

男/女裝恤衫區

 

女裝恤衫特價 $1,040 原價$2,080

 

建議先註冊成為ONTHELIST會員，可透過應用程式或邀請函參與門市和線上參與閃購活動。

 

AIGLE x ONTHELIST 

日期︰ 9月8日至14日

開放時間︰9月9日至9月12日 8am-9pm 、9 月13日10am-9pm、9 月14日10am-6pm

地點︰鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓

https://www.onthelist.com/HK/zh

 

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

我要回應
更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#Jetso #AIGLE #OnTheList #鰂魚涌 #Shopping #太古坊 #著數優惠 #開倉
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk