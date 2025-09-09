09/09/2025
AIGLE x ONTHELIST 開倉低至35折：GORE-TEX 防水外套$2,134起、雨靴六折，買兩件再九折
Eunice Chow
Eunice Chow
食好啲，精明買；盡力玩，活得好
Senior Content Editor
無論你準備秋冬季旅行，或打算換季買件多功能防風外套，不妨去AIGLE x ONTHELIST 開倉睇下有咩筍貨，產品低至35折入手良機！GORE-TEX 防水外套$2,134起、天然橡膠雨靴六折，童裝低至35折，同類產品買兩件額外九折。
AIGLE x ONTHELIST 開倉場地好大，各類男女服飾類別清楚排列，購物體驗唔錯，場地提供大型購物袋方便裝好心水貨，好貂心，當然打算shopping就自備購物袋裝好戰利品。現場所見男女裝GORE-TEX 防水外套及羽絨外套款色不少，部分更是羽球保暖長身外套，女裝尺碼以34、36、42碼以上為多，而男裝尺碼都幾齊。另外，現場亦有羽絨背心、抓毛保暖系列。
女裝GORE-TEX 防水羽絨外套45折，特價$3,240，原價$7,200
女裝GORE-TEX 防水外套6折，特價$2,448，原價$4080
GORE-TEX 防水外套特價$2,134，原價$3,880
女裝保暖外套特價$2,690，原價$5,380
男裝GORE-TEX 防水羽絨外套45折，$4,4110，原價$9800
女裝背心
精選橡膠靴低至6折
極端天氣下，有對橡膠靴在家「看門口」就不怕返工或行街外出成對鞋都濕晒，MYRICA FAMILY橡膠靴低至6折，長靴短靴款式都有。
精選童裝產品低至35折
精選童裝產品不算多，價格低至35折，以風褸、防風冼水超薄風褸及抓毛衫為主，如身材嬌小的女士亦可一試小童14A碼風褸。
小童多功能外套特價 $936 ，原價$2080
除了男女裝GORE-TEX 防水外套系列及童裝外，現場亦有男女裝長褲、短褲、女裝短裙、男女裝套頭衫及毛衣，還有啱返工Smart causal穿著男女恤衫系列，帽子、背包及圍巾等配飾則有少量。留意，買滿兩件額外9 折優惠只限同區貨品。
男女裝長褲/短褲、女裝短裙/指定短裙買滿兩件或以上額外九折，折上折優惠只限同區貨品。
男女裝套頭衫/毛衣買滿兩件或以上額外九折，折上折優惠只限同區貨品。
男/女裝T恤區
男/女裝恤衫區
女裝恤衫特價 $1,040 原價$2,080
建議先註冊成為ONTHELIST會員，可透過應用程式或邀請函參與門市和線上參與閃購活動。
AIGLE x ONTHELIST
日期︰ 9月8日至14日
開放時間︰9月9日至9月12日 8am-9pm 、9 月13日10am-9pm、9 月14日10am-6pm
地點︰鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓
https://www.onthelist.com/HK/zh
