  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

10/09/2025

地產股大爆升

#股市 #政政經經 #地產股 #財金大勢 #港股 #內房股 #A股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　9月9日港股有兩大亮點：1. 曾企於26000點上，是四個月來的新高；2. 地產股大爆升。

 

A股收評：

 

　　全天震盪調整，滬指昨收市跌0.5%，報3807點；深成指跌1.2%，報12510點；創業板指跌2.2%，報2867點；科創50指跌2.4%，報1245點；滬深兩合計成交21185.2億元人民幣，較上日（８日）縮量3111億元人民幣，全市超4000隻個股下跌。

 

　　創新藥股走低，算力股午後跌幅擴大，造紙板塊有拉升。

 

　　國盛證券鄭震湘認為：科技巨頭加大對AI投資。

 

　　民生證券認為：各國在商業航天領域加大投資，相關航天、衛星生產製造環節可受益。

 

　　國泰海通證券認為：固態電池迭代正式開啟，從0到1加速，預計2027年全固態電池或迎來產業化元年。

 

港股收評：

 

　　恒指收市漲1.2%，報25938點；科指漲1.3%，報5828點；國企指漲1.3%，報9242點；紅籌指漲0.7%；報4351點。

 

　　9月10日是阿里巴巴(09988)26歲生日，傳有重大消息在今天宣布。

 

　　A股房地產股走強，帶動港內房股亦表現強勁。

 

　　中國內房股在經過阿爺種種利好支持下，英雄終有日出中環，龍湖集團(00960)及萬科企業(02202)債務情況較好，值得留意。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。） 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#股市 #政政經經 #地產股 #財金大勢 #港股 #內房股 #A股
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」

10/09/2025 16:46

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk