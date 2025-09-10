  • 報價
10/09/2025

不需要打仗的國家英雄

#本港樓市 #樓市 #閱兵 #樓市亮話 #國家英雄 #武器
  湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友話想唔到14年抗戰，效果竟然唔夠一次閱兵，九三閱兵之後，愛好和平的國家突然多了，本來對中國指指點點的國家現在都唔敢再講嘢，軍事專家話以戰止戈，九三閱兵是不戰止戈，唔使打仗就可以停止戰爭。

 

　　老闆話，今次九三閱兵效果是任何人都想唔到，武器並不是主要，因為任何出現在閱兵的新式武器，都有可能俾人話造假，可能只得個殼，士兵就唔同，如此整齊步伐，相信唔少人從未見過，如果一個徒步方隊打橫一行是十個八個人，要做到整齊的步伐都唔難，但一行是30人，要大家步伐一致，沒有堅強意志力，以及足夠時間訓練，根本做唔到，那些參與閱兵的男女士兵，現在都變成國家英雄，他們令到不少國家唔敢講打仗，真正是不戰而屈人之兵。

 

女民兵方隊成員大多是退役軍人，幾個月前才收到集結指令參加操練。(AP)

 

　　有13個徒步方隊參與閱兵，每個方隊平均800人，那些男女士兵在回到家鄉之後，都變成英雄，一次閱兵製造了過萬名國家英雄，的確是始料不及。現在大家都講在閱兵場上的士兵，反而很少人知道今次閱兵總指揮是誰，總指揮變成今次閱兵的無名英雄。

 

　　有客人認為參加閱兵的是現役軍人，只要有足夠時間訓練，做到如此震撼效果亦不出奇。老闆話，13個徒步方隊之中，女民兵方隊是最受歡迎，而方隊成員大多數是退役軍人，幾個月前收到集結指令，放低老公及子女參加操練，現在真係一人辛苦，全家光榮。其實，外國軍事專家最擔心就係出現在閱兵場上、令人目定口呆的武器，並不一定是最新款的，下一代武器可能已經出現，咁就真係大件事。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

