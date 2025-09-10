Labubu不是「需要」，只是「想要」！

上日提到，我和姊妹Mandy談起泡泡瑪特(09992)這隻藍籌新貴的威水史。但說穿了，她其實只是一隻玩具股，但她能夠重塑傳統玩具行業的價值鏈，開拓出新世代消費市場的藍海。

傳統的玩具生產商只會跟隨潮流去生產玩具，但泡泡瑪特卻是先帶起一個潮流，然後才去生產玩具。她的玩具全部都有IP，即是知識產權，這也是泡泡瑪特獨有的商業模式。而且，她還和消費者玩心理，以「盲盒」方式去銷售，這是看準客戶有種追逐心頭好的心理，愈追就可能愈花得多錢。

「這當然有個大前提，就是客戶真的喜歡妳的產品，而且價錢不太高，就算再博一兩次都無問題。」我告訴Mandy。

「明白，但我也真的佩服泡泡瑪特的管理層，他們真的帶領了消費潮流和營銷策略。後來不是很多商業機構都採用這種營銷手法嗎，例如某戲院結業，最後幾日上演的電影，也採用盲盒方式，即是觀眾入到場才知道放甚麼電影！」

「是呀！以她最受歡迎的公仔Labubu為例，它已經超越一般玩具的價值，而是時尚和身份的象徵。以盲盒形式來銷售，更有種蒐集慾和賭博式的快感。這就是『情緒消費』的另一種體現。」

泡泡瑪特的產品不只受中國人或亞洲人歡迎，在歐洲和美國也一樣獲追捧。(AFP)

「但我有點擔心，其實泡泡瑪特的產品，生命周期不會太長，只要客戶的口味轉變了，銷量就會大跌，好像有點不可靠呢！」Mandy提出她的看法。

「妳說得對，如果我用兒童理財經常引用的一個概念，即是『需要』和『想要』去描述泡泡瑪特的產品，妳認為Labubu是『需要』還是『想要』呢？」

「好明顯，這只是『想要』，因為沒有Labubu不會死的！」Mandy笑著說。

「就是這樣，如果妳問我現在泡泡瑪特的投資價值如何，我會說，真的要看管理層的營銷策略。首先，要生產這類玩具一點都不難，即使妳有個所謂的IP，但別人也可以創另一個IP，只要客戶受落，就可以搶走妳的客。即使不是直接搶走妳的客，但競爭將會愈來愈激烈，客戶的黏性也不會再像從前那樣緊密。」

「同意，但泡泡瑪特好像不只Labubu一隻玩具受歡迎，她可以靠分散經營去降低風險？」

「嗯，是的，除了Labubu所屬的The Monsters系列之外，泡泡瑪特還擁有Molly、Skullpanda和Crybaby等三大IP，這四大系列的產品，去年都成為泡泡瑪特營收超過10億元（人民幣．下同）的IP。當然，暫時仍然以The Monsters的Labubu最火紅，營收超過30億元。另外，泡泡瑪特去年營收超過1億元的IP還有另外13個。這一系列IP的爆紅，令去年泡泡瑪特的營業額達到130.4億元，增長107%，而經調整的淨利潤也達34億元，大增186%。這是去年的業績，今年剛公布的中期業績，仍然十分強勁。營業收入大增兩倍至138.7億元，即是今年半年的收入已經超過去年全年。而今年的經調整中期盈利更大增3.6倍至47.1億元，遠超去年全年的盈利，可見泡泡瑪特的增長勢頭仍然十分強勁。」

「嗯，真的很厲害！」

「這還不止，最奇特的是，泡泡瑪特的產品不只受中國人或亞洲人歡迎，連歐洲人和美國人都一樣追捧。今年上半年，海外業務的收入已達55.8億元，比去年同期大增4.4倍，也令海外業務佔公司總收入急升至近四成。」

「泡泡瑪特已經一躍成為跨國大企業了！」

「是的，公司已經定下目標，要成為世界的泡泡瑪特，並打造新一代世界級的消費品牌，向集團化和國際化的方向前進。」

「如是的話，我應該趁調整時，買一些看門口？」Mandy笑著說。

「我不會阻人發達的，但我早前翻看泡泡瑪特的招股書，其中風險一欄那段說話，妳在投資前也必須清楚明白呢！」

「甚麼來的？」

「招股書上這樣說：『我們作為潮流文化娛樂公司，我們無法向閣下保證，我們將能夠設計及開發受消費者歡迎的產品，或我們能夠保持成功產品的受歡迎程度。』」

「嗯，有意思！我會記住的。」

