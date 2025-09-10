iPhone 17 Pro/Air登場！蘋果發佈會2025新品功能＋AirPods Pro 3+Watch Series 11售價公開

Apple在今日（10日）凌晨舉行全新發布會2025，聚焦全新推出iPhone 17系列身上，同時有全新推出Apple Watch Ultra 3及Watch Series 11系列智能手錶，以及AirPods Pro 3，一文看清新產品特色，蘋果迷會不會有驚喜？

iPhone 17 Pro與Pro Max

Apple秋季發布會剛於今早凌晨1時舉行，焦點iphone 17系列介紹，大家都很關注電話顏色、拍攝功能等。首先iPhone 17 Pro與Pro Max以突破性鋁合金一體式機身（unibody）設計亮相，取代過往的玻璃夾層框架結構，會更加耐用。

機身顏色，將會有全新宇宙橙（Cosmic Orange）、深藍（Deep Blue）與銀色（Silver），宇宙橙在不同光線下將會有色調變化。鋁合金機身還提升了MagSafe無線充電的相容性。為了確保無線充電功能，機身背面特別嵌入一片Ceramic Shield 2玻璃，兼顧美觀與實用性。

在拍攝方面，官方強調iPhone 17 Pro系列搭載有史以來最佳的相機系統，配備三顆48MP融合相機，還提供八種鏡頭的拍攝效果，並配有最長的8倍光學變焦。而前置鏡頭18MP Center Stage，品質更高與及更廣闊，方便自拍以及視訊通話。

此外，iPhone 17 Pro系列使用有史以來最大的電池，結合A19 Pro晶片的電源效率與iOS 26的進階電源管理。iPhone 17 Pro與Pro Max可在9月12日起接受預購，9月19日起正式發售。

iPhone 17 Air

iPhone 17 Air 亮點在於超薄機身，以5.6mm厚度刷新Apple紀錄，以往iPhone 16 Pro則為8.25mm。重量方面約145克，會擁有超薄和輕盈感。超薄機身同時不會限制拍攝功能，單顆48MP Fusion主相機，仍能模擬多鏡頭效果，支援2倍光學變焦，也會有全新與經典攝影模式。

全新計算攝影技術帶來進階人像模式、Bright Style濾鏡與28mm客製化選項，適用於低光拍攝與高動態範圍場景。

iPhone 17

iPhone 17同時使用A19晶片，6.3吋屏幕，將會推出5種顏色選擇，包括薰衣草紫、薄霧藍、經典黑、純潔白和鼠尾草綠。

iPhone 17相機採用4800 萬像素的雙融合相機系統，巧妙結合了主鏡頭與光學鏡頭的優勢，有超廣角鏡頭，比iPhone 16超出4倍，畫面會更寬廣。前置鏡頭也有升級像素，使畫質更清晰。

AirPods Pro 3：

AirPods Pro 3 的提升，機身更細小，可以更適應較多不同耳型的使用者，使用時也會更貼服，同時強調更高隔音功能。

AirPods Pro 3 首搭配心率感測器，可測量心率數據，無需搭配 Apple Watch，使用者透過 iPhone的Fitness應用程式，能監測超過50種運動類型的心率與卡路里消耗數據。

同時，支援面對面即時翻譯，使用者能與不同語言對象交流，暫時支援英語、法語、德語、葡萄牙語及西班牙語，陸續新增意大利語、日語、韓語及簡體中文。配以iPhone使用時，對話內容可即時翻譯，有助人與人之間溝通。AirPods Pro 3 即日起預售，推出日期：9月19日

Apple Watch Series 11：

Apple Watch Series 11包括鋁合金版本、鈦金屬版本，手錶提供曜黑、銀色、玫瑰金、太空灰，鈦金屬版本新增自然金與石板灰。

這次Series 11新增高血壓檢測功能，長期監測識別高血壓趨勢，另外支援睡眠呼吸中止症檢測、心電圖（ECG）、血氧濃度與摔倒偵測。

首次支援5G RedCap連線，比4G LTE，速度更快且更省電，無需iPhone即可流暢通話與傳輸資料。 即日起預售，推出日期：9月19日

Apple Watch SE 3：

在顯示技術方面，SE 3 首次引入永遠顯示功能，使用者不用搖動手腕或觸碰熒幕，也可以隨時查看時間及通知，熒幕呎吋有 1.6 吋與 1.8 吋兩種，窄邊框設計能擴展可視面積。

腕部溫度感測與睡眠追蹤已增添了，能以溫度感測可用於回溯性排卵估計，睡眠呼吸中止偵測及睡眠評分功能加入SE系列，能深入了解睡眠品質。 即日起預售，推出日期：9月19日

Apple Watch Ultra 3：

Apple Watch Ultra 3 作為高階 Ultra 2 的後繼機種，新增航點（Waypoint）功能，可顯示使用者周遭的特色地點，同時也能支援衛星通訊功能，並提供黑色與銀色兩種配色選擇。