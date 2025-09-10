十一國慶︱維港3萬枚煙花匯演＋八幕主題：熊貓、哪吒、 東江水與全運會

今年十一國慶煙花將於10月1日晚上八時舉行，整個匯演以閃耀中華為主題，共分為8幕歷時23分鐘。十一國慶煙花圖案富有特色，包括代表東江供港60周年的藍色帶閃球形狀的煙花、可愛的熊貓圖案煙花，以及以中國動畫《哪吒》、全運會及神舟二十出征的主題煙花將於維港夜空綻放，見證及慶祝國家成就。

香港中華總商會獨家贊助10月1日晚上8時舉行的國慶煙花大匯演，適逢中總成立125周年，煙花匯演正式開始前在低空綻放“125”字樣的煙花圖案展開序幕，煙花分幕主題亦隱藏「中總一二五」字樣。

8幕匯演逾3萬枚煙花

今年國慶煙花匯演以「維港煙花 閃耀中華」為主題，整個匯演共分為8幕，歷時23分鐘，合共發放逾3萬枚煙花。首幕「煙花綻放賀國慶」天空綻放一朵朵「牡丹」及「金菊」，隨後「銀閃圓球」綻放伴隨澎湃音樂。第二幕「東江之水越山來」帶出上世紀60年代香港經歷水荒之時，中總是東江水供港的重要推手，見證國家對香港的關愛，大家可留意象徵水源滔滔藍色帶閃球形狀的煙花。

「二十神舟航天夢」則以國家輝煌的航天成就為傲，中總連續十多年贊助及舉辦「少年太空人體驗營」亦為國家播下未來航天英雄的種子。

中國動畫《哪吒》、在港出生的大熊貓，以及即將於11月舉行的全運會都是年內熱話。「中華哪吒好故事」此幕選播《哪吒》配樂，在浩蕩節奏中，上空綻放「七彩變幻球」及 「游星煙花」煙花。第四幕「總是可愛大熊貓」將會出現可愛的熊貓圖案，伴當紅本地偶像陳卓賢、姜濤的《抱抱大熊貓》。

「二十神舟航天夢」此幕以圓形禮花與笑臉綻放，象徵年輕人以熱情探索未知，決心漫溯星辰大海的喜悅期待。貝多芬《月光奏鳴曲》更令人聯想到探月的無畏精神，映襯國家向上不息的氛圍。「五星閃耀全運會」則以紅、紫、綠色的煙花互相輝映，展現粵港澳三地合力成就全運會這場盛會，並祝願每位運動員取得佳績，煙花配以全運會宣傳曲《全運來四方》音樂。

壓軸一幕「奮勇向前復興路」漫天的金、銀、紅煙花劃破維港夜空，配以《歌唱祖國》祝願偉大祖國富強昌盛、香港繁榮穩定。

當晚，市民可於維港兩岸多個地方如尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園及紅磡繞道等或電視直播觀賞煙花綻放的壯觀場面，香港電台第四台（FM97.6-98.9）亦將同步直播音樂，市民可收聽收音機，加強視聽感受。

二O二五年國慶煙花匯演

日期︰2025年10月1日（三）8pm

地點︰中環與尖沙咀之間的維多利亞海港海面

網址 https://www.cpo.gov.hk/zh-hk/event/tc-2025-national-day-fireworks-display/

查詢：2591 1340