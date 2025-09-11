  • 報價
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

11/09/2025

9月警方接獲逾30宗網上情緣騙案，總損失超過1,200萬港元！37歲本地女子Linkedin結識「男友」，被騙超過180萬！

Text: Katty Wu

　　現代人習慣甚麼事都「網上做」，shopping、睇戲、打機，還有交友及談戀愛！可能因為「戀愛腦」會令人甘願為對方付出所有，所以很容易成為騙徒的目標！9月至今，警方已經接獲逾30宗網上情緣騙案，總損失超過1,200萬港元！

 

　　其中一名受害人是37歲的本地女子，她在通訊軟件（Linkedin）認識一名自稱在香港工作的新加坡男子，之後以WhatsApp繼續聊天並發展為網戀關係。其後，男子表示投資USDT（泰達幣）有豐厚利潤，亦願意教受害人一同投資。

 

　　對虛擬貨幣全無認知的受害人，全因深信該男子，所以按其指示下載一個假投資應用程式，並進行投資。於兩個月內將合共180多萬元港幣，分別轉賬到指定私人銀行帳戶及轉數快戶口，直到受害人不能提現，男子亦失聯才知自己被騙！最後不但損失60多萬港元個人儲蓄，還欠下銀行120多萬港元債務！

 

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

　　警方提醒大家，要保持清醒不要做「戀愛腦」，認清騙徒技倆，如果你的網上情人有以下特徵就要特別小心 : 

● 假扮專業人士或外籍人士

● 100%無見面（無論親身或視像通話）

● 素未謀面，但隔住螢幕對你甜言蜜語，噓寒問暖

● 確認情侶關係後就氹你一齊投資賺錢

 

　　如有懷疑，可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。

 

網戀騙案：專家分析為何女性／高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？

 

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

