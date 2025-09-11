9月警方接獲逾30宗網上情緣騙案，總損失超過1,200萬港元！37歲本地女子Linkedin結識「男友」，被騙超過180萬！

現代人習慣甚麼事都「網上做」，shopping、睇戲、打機，還有交友及談戀愛！可能因為「戀愛腦」會令人甘願為對方付出所有，所以很容易成為騙徒的目標！9月至今，警方已經接獲逾30宗網上情緣騙案，總損失超過1,200萬港元！

其中一名受害人是37歲的本地女子，她在通訊軟件（Linkedin）認識一名自稱在香港工作的新加坡男子，之後以WhatsApp繼續聊天並發展為網戀關係。其後，男子表示投資USDT（泰達幣）有豐厚利潤，亦願意教受害人一同投資。

對虛擬貨幣全無認知的受害人，全因深信該男子，所以按其指示下載一個假投資應用程式，並進行投資。於兩個月內將合共180多萬元港幣，分別轉賬到指定私人銀行帳戶及轉數快戶口，直到受害人不能提現，男子亦失聯才知自己被騙！最後不但損失60多萬港元個人儲蓄，還欠下銀行120多萬港元債務！

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

警方提醒大家，要保持清醒不要做「戀愛腦」，認清騙徒技倆，如果你的網上情人有以下特徵就要特別小心 :

● 假扮專業人士或外籍人士

● 100%無見面（無論親身或視像通話）

● 素未謀面，但隔住螢幕對你甜言蜜語，噓寒問暖

● 確認情侶關係後就氹你一齊投資賺錢

如有懷疑，可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。

