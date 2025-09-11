在業或失業都要懂！迎接第二波新常態的準備與擁抱心法＋未來出路指南

近年好多公司裁員，雖然失業嘅人愈來愈多，但同時間亦看到好多年輕一輩利用AI等不同工具／方法達到財務自由。例如用AI寫手機程式、投資買賣、創業等，加上疫情推動WFH／remote工作、slasher等等職場生態，慢慢改寫我哋一向打工賺錢嘅概念。只要你能夠學懂新科技同時把握機遇，就算你係零經驗電腦程式員還是投資初哥，都有機會一夜致富。現時仲有好多打工仔仍朝九晚五工作，但其實今世代職業生涯規劃／財務規劃已經出現180度改變。要迎接「第二波」新常態，不論在業還是失業中的你，就要由改變自己開始。

給在業的你

當你打工愈耐，你就會愈愛上安穩。安穩地每月出糧、每隔數年就升職加薪、多進修增加升職或轉工機會。安穩並非壞事，但習慣安穩太耐就會令人失去改變嘅能力同動力。近年（甚至未來數年）人工同經驗／能力唔成正比嘅情況只會繼續嚴重下去，職級／人工愈高就愈危險。現時不少企業為求縮減成本，已辭退大部分中／高管理層人員，改為以一位高層管理多部門，同時未來亦只會聘請中／低層員工，將企業推向扁平化。由此可見未來高層職位只會愈來愈少，安穩等升職未來唔太可行，傳統職場規劃概念已慢慢失去意義。

如果你今天仍然在業，更加唔好被舊觀念拖後腿，那怕你現職係「鐵飯碗」，都唔好放過任何能迎接新時代嘅機會。以上說話可能有點老新常談，不過有真正思考並行動嘅人實在太少，往往只會回應一句「你唔明㗎啦」，然後繼續工作、行路玩手機、得閒睇短片。並唔係要一步登天，由朝九晚五嘅文員變成創科CEO。只要你能簡單地嘗試每日睇少15分鐘短片去學習新事物，已經勝過好多人。嘗試睇遠一點，當你仍安穩地騎驢上山時，好多人已經坐跑車趕上。

給失業的你

緊記一點，失業並非壞事，尤其有好多人同你一齊失業時，代表問題不在於你。應更加要慶幸好多人一齊陪你重新起跑，係一個新機會跑贏其他人，所以唔好因為被裁或長時間搵唔到工而過分失落。下一個問題係，當人人都失業時，你有冇比別人為下份工做更好嘅準備。並非指每日上求職網搵工、研究如何寫好份CV，而係努力搵工同時，亦為「結構性失業」情況作準備。整個行業改變令自己冇立足地時，要及早面對現實重新出發。朝著未來大方向發展，例如嘗試做一個多面向slasher，一邊送外賣糊口、一邊做網店搵爆發機會、同時學做瑜伽老師或投資為長線事業鋪路。動盪時期應多面向發展，為自己創造更多可能性。學懂槓桿自己所有時間，開啟所有技能，由單一收入變成多多收入來源。一時間失業未必係壞事，可能係一個啟示或機會叫你再次審視人生並找出新方向，呢次機會可能令你比別人更快迎接新世代，更可能達到財富／工作自由之路。

在業的你要「準備」，失業的你要「擁抱」，未來仍處處出路。

加油。