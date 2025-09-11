香港航空｜買大阪機票 即送免費機場接送服務！直接送到酒店/民宿門口

去大阪玩，大家揀酒店的時候，有無因為交通的問題而煩惱呢？想住的酒店，可能未必有機場巴士直達，如果住民宿就更麻煩。香港航空最近推出了一個優惠，只要買港航的大阪機票，就送免費關西機場的接送服務，買單程或來回機票都可以，接機或送機都得，無論是酒店還是民宿，只要在大阪市24區內就可以，「Door to door」（門到門），超級方便。

由即日起至2025年12月31日，於香港航空官方渠道或經代理人渠道，購買香港至大阪/大阪至香港單程或往來機票的旅客，都可以享用這個服務。無論是由機場前往酒店/民宿，還是由酒店/民宿到機場，都是「大小巴士換乘一次的拼車（共乘）服務，乘客送達順序會由系統自動排序，不接受臨時下車點更改」。另外，每位乘客可以免費攜帶一件32吋以下的寄艙行李，及一件20吋以下的手提行李。超額行李需按件購買行李券，超額行李為每件1,700円。

接送範圍是大阪市24區內：都島區、福島區、此花區、西區、港區、大正區、天王寺區、浪速區、西澱川區、東澱川區、東成區、生野區、旭區、城東區、阿倍野區、住吉區、東住吉區、西成區、澱川區、鶴見區、住之江區、平野區、北區、中央區。

於香港航空官方渠道買機票的預約流程

第一步：在香港航空官方渠道成功購買香港至大阪/大阪至香港單程或來回機票

第二步：在付款成功頁面會顯示下圖中接送車預約按鈕







第三步：點擊按鈕進行預約/接機服務

第四步：填寫預約資料，訂單確認後，系統會出現接送機二維碼（QR Code）



就算沒有在付款成功後即時預約，仍然可以透過行程確認郵件進行預約。

如果非經香港航空自營渠道購買機票，可通過香港航空官網、香港國際機場值機櫃檯、貴賓室、登機閘口或指定二維碼預約接/送機服務。預約時，需在相關頁面輸入有效票證號碼。僅當系統驗證通過後，方可成功預約；若驗證不通過，則無法完成預約。留意，經由其他代理渠道購買，或涉及代碼共用航班等的，且票證號碼非「851」開頭的旅客，無法使用此項接/送機預約服務。

香港航空購大阪機票享免費接送服務

網址：https://www.hongkongairlines.com/zh_HK/promotion/kixshuttle