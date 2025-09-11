新機動戰記高達W 30周年｜西九1200 架無人機匯演+星光大道主題跑

為慶祝經典動畫《新機動戰記高達W》播出30周年，10月19日尖沙咀星光大道舉辦《Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025》主題跑步活動，一眾高達粉絲結集經典重現「流星作戰」，而 9月13日西九文化區更有1200架無人機震撼上演。即日起，大會官方網站已正式開放報名及限量選手包與加購包搶購，各位高達駕駛員準備好未？

為迎接《新機動戰記高達 W 30週年跑 2025》，ANICHI 將於9月13日晚上7時30分在西九文化區舉行無人機匯演，屆時使用高達 1200 架無人機，以高科技燈光，及無人機編隊技術，重現《新機動戰記高達W》中，多幕標誌性的機動戰士及主角場景！屹立粉絲心目中三十年的傳奇，將高達 W 的經典瞬間重現天際！無人機匯演免費公開觀賞，歡迎公眾參與，特設「最佳觀賞區」，開放予已購買選手包之參加者登記。

《Mobile Suit Gundam Wing》30 週年鉅獻 —— 無人機光影匯演

日期：2025年9月13日（星期六）

時間：晚上7時30分（約 10 -15 分鐘精彩演出）

地點：西九文化區藝術公園海濱長廊

詳情：gundamwingrun.com

講回10 月19日舉行的《Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025》，大會以尖沙咀梳士巴利花園草地及活動平台為起點，終點為紅磡渡輪碼頭，全長 3 公里。大會特別推出三款跑手組合，每組均配備極具收藏價值的限定紀念禮包，讓你全程投入高達駕駛員的角色。

「Gundam Wing 高達 Wing」（一人組｜HK$480）

像希洛一樣，以個人意志挑戰極限！紀念禮包包括活動T恤、紀念獎牌、主題毛巾等。

「The Zechs 薩古斯伯爵」（二人組｜HK$850）

與戰友並肩作戰，展現貴族般的默契與風範！禮包內容更加豐富，極具配搭性。

「Gundam Pilots 高達駕駛員」（五人組｜HK$1900）

除了跑手紀念包，大會更推出三款極具收藏價值的加購包（$288至$699），內含多款精選週邊，如模型限定版、金屬紀念牌、主題外套等，是高達迷絕對不能錯過的珍貴藏品！數量極少，售完即止。

Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025

日期：2025 年 10 月 19 日（星期日）

起點：尖沙咀梳士巴利花園草地及活動平台

終點：紅磡渡輪碼頭

距離：全長 3 公里

報名日期：即日起至額滿為止

官方網站：http://gundamwingrun.com/