  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

11/09/2025

新機動戰記高達W 30周年｜西九1200 架無人機匯演+星光大道主題跑

#香港好去處 #尖沙咀 #星光大道 #無人機 #西九 #高達 #打卡熱點 #新機動戰記高達W #週末好去處
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: ANICHI

　　為慶祝經典動畫《新機動戰記高達W》播出30周年，10月19日尖沙咀星光大道舉辦《Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025》主題跑步活動，一眾高達粉絲結集經典重現「流星作戰」，而 9月13日西九文化區更有1200架無人機震撼上演。即日起，大會官方網站已正式開放報名及限量選手包與加購包搶購，各位高達駕駛員準備好未？

 

 

　　為迎接《新機動戰記高達 W 30週年跑 2025》，ANICHI 將於9月13日晚上7時30分在西九文化區舉行無人機匯演，屆時使用高達 1200 架無人機，以高科技燈光，及無人機編隊技術，重現《新機動戰記高達W》中，多幕標誌性的機動戰士及主角場景！屹立粉絲心目中三十年的傳奇，將高達 W 的經典瞬間重現天際！無人機匯演免費公開觀賞，歡迎公眾參與，特設「最佳觀賞區」，開放予已購買選手包之參加者登記。

 

 

《Mobile Suit Gundam Wing》30 週年鉅獻 —— 無人機光影匯演

日期：2025年9月13日（星期六）

時間：晚上7時30分（約 10 -15 分鐘精彩演出）

地點：西九文化區藝術公園海濱長廊

詳情：gundamwingrun.com

 

　　講回10 月19日舉行的《Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025》，大會以尖沙咀梳士巴利花園草地及活動平台為起點，終點為紅磡渡輪碼頭，全長 3 公里。大會特別推出三款跑手組合，每組均配備極具收藏價值的限定紀念禮包，讓你全程投入高達駕駛員的角色。 

 

報名日期：即日起至額滿為止

官方網站：http://gundamwingrun.com/

 

「Gundam Wing 高達 Wing」（一人組｜HK$480）

像希洛一樣，以個人意志挑戰極限！紀念禮包包括活動T恤、紀念獎牌、主題毛巾等。

 

「The Zechs 薩古斯伯爵」（二人組｜HK$850）

與戰友並肩作戰，展現貴族般的默契與風範！禮包內容更加豐富，極具配搭性。

 

「Gundam Pilots 高達駕駛員」（五人組｜HK$1900）

 

 

　　除了跑手紀念包，大會更推出三款極具收藏價值的加購包（$288至$699），內含多款精選週邊，如模型限定版、金屬紀念牌、主題外套等，是高達迷絕對不能錯過的珍貴藏品！數量極少，售完即止。

 

 

Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025

日期：2025 年 10 月 19 日（星期日）

起點：尖沙咀梳士巴利花園草地及活動平台

終點：紅磡渡輪碼頭

距離：全長 3 公里

報名日期：即日起至額滿為止

官方網站：http://gundamwingrun.com/

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#香港好去處 #尖沙咀 #星光大道 #無人機 #西九 #高達 #打卡熱點 #新機動戰記高達W #週末好去處
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常

11/09/2025 12:01

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk