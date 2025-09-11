澳門津津飯堂：雅香、武二、新榮記 一站食勻地道街坊老店

好多朋友嚟澳門玩只係留一兩天，甚至即日來回，偏偏好多地道小食都分散各區，想試多幾間又唔想走嚟走去？我發現最近在南灣區開咗一間「津津飯堂」，喺呢度可以食勻雅香緬甸魚湯粉、武二潮州蠔仔肉碎米、新榮記豆腐麵等老字號嘅美食，仲有津津嘅招牌嚤囉雞飯，吃貨們以後想搵食就唔使咁頻撲啦～

位於澳門廣場一樓的津津飯堂，有不少本地特色老店進駐。

這裏位於澳門廣場一樓，離新葡京只係5分鐘步程非常就腳，午飯時間人流極旺，不少附近的上班族在這開餐，名副其實的在地人搵食飯堂；該處前身是「味13」美味坊，今年四月才轉型成為涵蓋多間澳門特色老店的「津津飯堂」。

老闆梁生本身從事設計行業，約在9年前和友人開設「味13」，當時是比較地道的茶記模式，到今年初迎來了一場大改革。他表示：「最初開味13嘅時候，是因友人找我為食店設計，剛好我正計劃退休，便加入一齊玩囉。到了今年初覺得係時候要改變一下，除裝修及換上新的food court模式和店家外，為了提高吸引力，更花了不少時間游說一些具澳門特色的食店進駐，好像武二、雅香和寬記豆花和新榮記等老店，讓食客只需在同一地方，已可食勻多款地道美食。」

Info ：

津津飯堂

地址：澳門殷皇子大馬路43-45A澳門廣場一樓

營業時間：星期一至五 8am-8pm、星期六、日及法定假期 11am-8pm

一）雅香粉麵咖啡

於三盞燈開業40多年的雅香，唔少香港人都認識，其招牌魚湯粉、椰汁雞麵和膠兜撈麵，自廿多年前蔡瀾食過並在其專欄介紹後便一直火紅，更有眾多明星捧場。

現時設於津津飯堂的分店，則由第三代負責人葉生掌管，大學修讀酒店管理的他表示：「雖然自己較喜歡西菜，實習亦選擇從事意大利餐廳，但心裏亦一直有回歸祖業的打算，唔想一個自家品牌就咁消失。」他在雅香接手至今已十多年，最初亦由低做起，自廚房、烹調到試味都親力親為，更加入一些在西餐中學到的元素，例如加入包類甜品等新品。

進駐food court對他來說亦算是一個試金石。「其實我們本想嘗試開一個新的店面，但當中涉及的人手等所需的資源少，覺得暫時未係時機，故進駐food court都係一個唔錯嘅選擇。」

開業40多年的老店雅香亦進駐津津飯堂。

雅香著名的膠兜撈麵，靈魂在於其秘製醬油。

第三代掌舵人葉先生接手店舖十多年，由廚房、烹調到試味勻親力親為。

雅香的招牌魚湯粉，湯底選用魚味特濃的泥鰍魚花一整天時間熬製，入口魚香濃郁。澳門幣36。

店長爸爸自創的膠兜撈麵，可令麵條更均勻索滿醬汁，再加上香濃嘅椰汁雞，同樣是雅香的招牌。澳門幣38。

不喜歡撈麵的亦可以選椰汁雞湯麵。澳門幣36

當日仲試咗佢哋嘅緬式配方樽仔奶茶，茶味香濃而不太甜。澳門幣23、烏豆漿澳門幣18

二）武二廣潮福粉麵食館

嚟武二必食的肯定係蠔仔肉碎米粉，加入大量自家製的酸辣椒，清爽解膩，每次返澳門經常心思思都要去食一碗。首次試食開在美食廣場的這間分店，點了蠔仔肉碎米和牛丸粉腸米，大大粒蠔仔配上自家以豬骨熬製的湯底，入口鮮味，後者的手打牛丸亦不失彈牙。意外的是這兒竟然八點半便有早餐供應，單拼配熱飲都是澳門幣38蚊，以後晨早想食碗潮州靚河粉，就唔使四圍搵。

武二在澳門分店不少，至今已開業30年。

以豬骨新鮮熬製的湯底，是配各式粉麵的靈魂所在。



嚟武二必點的蠔仔肉碎米粉，蠔仔大大粒。雙拼米粉澳門幣40

手打牛丸併粉腸米粉，澳門幣40

武二的酸辣椒是令到粉麵更加美味的點睛之作。

三）津津大排檔

津津飯堂除咗有特邀進駐的老店，亦有自家經營的食店品牌，好像津津大排檔，便是飯堂內頗受歡迎的食店之一，老闆梁生推介必食佢哋嘅「世一嚤囉雞飯」，夠膽以世一命名，究竟有幾正呢？親身試過還真不錯，即叫即炸的雞髀，外皮沾上薄薄的脆粉炸香，內裏仍保留肉汁不會乾，炒底的飯選用泰國米，加入蛋白同炒，粒粒分明，配上秘製的嚤囉雞汁，亦是加入大量蔬果、香料和自家炒製的咖喱，入口香濃且帶點蔬果香甜，據師傅話佢哋選用嘅都是真材實料，絕不加味精，保證客人吃到的都是原汁原味，難怪這道菜成為飯堂的人氣必點。

津津大排檔是「津津飯堂」自家經營的食店品牌。

老闆梁生推介必食嘅「世一嚤囉雞飯」，即叫即炸大大份，原來是選用特別厚肉的大雞髀。澳門幣53。

炒飯粒粒分明，配上秘製嚤囉雞汁，非常惹味。

跟餐更有不加味精的師傅老火例湯。

其他飯堂店舖精選：

新榮記豆腐麵就食得多，嚟呢度試下佢哋嘅胡椒豬肚雞湯米，湯底香濃豬肚亦炆得軟腍。新榮記豆腐美食/ 澳門幣48

肥媽泰館同樣是珍珍飯堂自家品牌，招牌冬陰功海鮮湯麵湯底略帶濃稠，入口不算太辣，個人覺得海鮮湯單配一碗白飯也不錯。澳門幣62。

在澳門開業十多年、主打葡式包點及咖啡的Cuppa Coffee，當然要一試超人氣的葡撻炸彈 Nate Bomb ，香草雪糕加上牛奶和葡撻碎打成的奶昔，再放上自家製葡撻，建議將葡撻連雪糕一同攪碎進食。澳門幣52