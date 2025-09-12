  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
世事政情
雷鳴天下
FOCUS政經范局立會透視鏡容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

12/09/2025

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

#雷鳴天下 #閱兵 #九三閱兵 #國際評論 #大國博弈 #杜如松 #台海 #軍事 #制空權 #導彈 #硬化飛機掩體
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　9月3日大閱兵全球好評如潮，但總有三類人很不高興，他們是香港的小黃人、台灣的台獨分子及美國的反華政客。前兩類人沒有重要影響力，可以不理；但美國把中國看成是主要競爭者，這些政客怎麼想，我們倒要知己知彼。

 

中國閱兵所顯示出的武器先進及士兵紀律性，美國政客們一早便知道。 （美聯社） 


　　美國政客質素低劣，連中國人不可能有創新能力此種不斷被事實打臉的說話也講得出，他們見到中國軍容鼎盛，心理自會失去平衡，我們倒沒有義務要教育他們。不過，美國社會人才濟濟，總會有不少精英分子會更明白當前世界形勢，他們的觀點終會把美國的思想界帶回較現實的路徑，他們的判斷是我們要重視的。中國的實力，他們並不無知，閱兵所顯示出的武器之先進及士兵的紀律性，他們一早便知道。這裏選出兩篇很有代表性的文章，皆是閱兵前所寫，很能反映美國精英對中國的態度已起重要變化，更重要的是，他們雖然知道美國處於劣勢，但尚未放棄掙扎，他們建議的對付中國的策略才最值得我們注意。

 

規模效應，中國總體實力超美

 

　　第一篇是美國前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）及拜登年代也曾在國務院任高職的印度裔中國通杜如松（Rush Doshi）今年在《外交事務》5、6月號所發表的文章《低估了中國》（Underestimating China）。他們認為美國朝野嚴重地低估了中國的實力，並對此感到十分焦慮。他們列舉出大量證據，證明中國的總體實力在多種維度上可能已超越了美國。本欄的讀者對他們提出的論證不會感到陌生，因為我過去也常對這些論據有所討論。例如，他們指出，中國的GDP若用購買力平價計算，早已是世界第一，製造業產值尚高於排名第2至第10的總和，世界一半的化學品由中國生產，一半的船中國造，三分二的電動車，80%的消費者無人飛機，90%的太陽能光伏板及90%的經提煉的稀土皆產自中國。在戰爭期間，製造業而不是服務業才是更重要。

 

　　坎貝爾與杜如松都感到形勢不妙，他們認為造成此結果的原因在於規模效應的威力。中國經濟體是巨大，人口眾多，生產時成本會有優勢，正如第二次世界大戰時的美國，因工業規模遠大於德國及英國，所以能迅速地成為世界首屈一指的軍工廠，連蘇聯也從她處買了不少武器。美國能贏得二戰，便是靠其規模效應。但今天時移世易，美國的製造業產值連中國的一半也不到，怎能不叫他們害怕。

 

　　他們建議的「解決」方法便是加強與歐盟、英國、日本、南韓、澳洲、加拿大、印度、墨西哥、新西蘭的結盟，若成功，其同盟的GDP用購買力平價計，會兩倍於中國。

 

若一對一與華對決，美勝算低

 

　　這個設想很美好，但美國早已得罪很多這些國家，而且中國是世界上120多個國家最大的貿易夥伴，她們如何會願意走上美國的戰車？美國也非完全無計可施，若她能對她的盟國派發利益，而不是制裁或不制裁，或許有點用處，但美國財困，只想別人養活她，不是她養活別人，此事終難成功。

 

　　上述反映的是，美國的精英已明白，一對一美國與中國對決，美國勝不了，所以要找人幫助，此種心態與其過去的以為自己天下無敵已起變化。

 

　　第二篇文章要針對的，便是一旦軍事上美國與中國在台海上開戰，美國究竟有沒有能力保得住台獨分子，而不是有無意志去保住台獨。

 

　　這篇文章由兩位軍事專家安德森（Nicholas Anderson）及普雷斯（Daryl Press）所寫，在頂尖刊物《國際安全》（International Security）今年8月1日發表。他們就問，美國打不打得過中國？用甚麼戰術才能使美國的成本效益會好一點。

 

　　他們知道中國的導彈比美國先進，數量也多很多，雖在台海戰爭中制空權非常重要，但他們完全不提美國可利用自己的航母，原因很簡單，他們知道中國擊沉航母是手到擒來之事，所以一打仗，航母都要遠離現場。沒有航母靠甚麼奪取制空權？是靠美國在附近的陸地上大大小小24個空軍基地。

 

專家：台海倘開戰，美勿硬碰

 

　　這兩位軍事專家其實一點也不樂觀，他們反對美國空軍與中國硬碰，並估計若如此，美國的戰機可能會損失殆半，太過慘重，所以他們建議的，其實是一種面對強大敵人的游擊戰。

 

軍事專家認為，台海開戰美國空軍難與中國硬碰（Pu Haiyang/Xinhua via AP）

 

　　首先，不要與中國爭鋒，讓她派兵到台灣去，但因兩岸會有頻繁的戰艦及運輸活動，可在這些活動出現時才派戰機去轟炸騷擾，使中國的成本增加，主動權又在美國手上。中國不會反擊，炸掉美國的軍事基地嗎？他們認為會，但最符合成本之道是在這些機場建設300個「硬化飛機掩體」（Hardened Aircraft Shelters）以保護飛機。這些掩體每個成本幾百萬美元，他們認為划算。南韓有770個這些掩體，但沒有這麼多飛機，所以他們也希望美國能逼南韓讓出一部分來。這些方案，我不相信能頂得住中國的轟炸，但卻可反映出，美國的戰略家在面對中國時，已在重視防守了。

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

【知識庫】「硬化飛機掩體」是甚麼？

 

　　－「硬化飛機掩體」（Hardened Aircraft Shelters，HAS）是專為保護軍用飛機免受敵方攻擊而設計的加固機庫。

 

　　－它們通常由厚重的鋼筋混凝土建造，具備抵禦炸彈、飛彈甚至核爆衝擊的能力，是現代空軍基地的重要防禦設施。

 

　　－掩體防爆結構需可承受500磅炸彈的直接命中，或更大型炸彈的近距離爆炸，並提供飛機停放、維修與武器儲存的安全空間，減少被偵測與摧毀的風險。

 

　　－隨著導引炸彈與穿透性武器的普及，傳統掩體的防禦力面臨挑戰。

 

　　－新一代掩體可能結合雷達、反飛彈系統與自動化維修設施，提升整體作戰效率。

 

（本文原載於9月12日《香港經濟日報》）     

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多雷鳴天下文章

你可能感興趣

#雷鳴天下 #閱兵 #九三閱兵 #國際評論 #大國博弈 #杜如松 #台海 #軍事 #制空權 #導彈 #硬化飛機掩體
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk