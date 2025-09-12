職場英語陷阱拆解｜3類地雷字削弱專業形象＋精準表達技巧教學

在國際化的職場，流利的英語是重要的溝通工具，但你是否曾想過，一些你習以為常的英文用字，可能會在無意中削弱你的專業感，甚至讓你的表達聽起來不夠自信或過於直接？

Credit: https://stock.adobe.com/hk

許多人雖然具備良好的英語能力，但在商務溝通中，往往因為習慣了某些口語化或模糊的詞彙，而未能將想法最精準、專業地傳遞給客戶、同事或上司。一個不恰當的用字，可能會讓人質疑你的執行力、專業度，甚至影響談判的結果。

本周，筆者會帶大家拆解職場英語中常見的「地雷字」，幫助你提升溝通品質，讓你的專業能力透過語言更閃亮地展現。我們將分為三大類別：「模糊語（Weasel Words）」、「推卸責任的逃避詞（Blame-Shifting Words）」以及「過於口語的不專業用語（Overly Casual Phrases）」，並提供實用的替代方案，讓你輕鬆升級你的商業英語。

第一部分：削弱自信的模糊語（Weasel Words）

Credit: https://stock.adobe.com/hk

這類詞彙會讓對方覺得你不確定、沒把握，從而降低你說話的可信度。

1.

● 原句：I think we can meet the deadline. 我覺得我們可以趕上死線。

● 問題所在： 「I think」帶有猶豫和不確定的感覺。在匯報工作或給予承諾時，這會顯得不夠自信。

● 建議改為： I am confident we can meet the deadline. 或 We will meet the deadline. 我有信心我們可以趕上死線。／我們將能趕上死線。

2.

● 原句：This is kind of our proposal. 這算是我們的計劃書吧。

● 問題所在：「kind of」或「sort of」是非常口語化的模糊詞，會讓你的提案聽起來像未經深思熟慮的半成品。

● 建議改為： This is our proposal. 這是我們的計劃書。

3.

● 原句：We might need to consider another option. 我們或者需要考慮另一個方案。

● 問題所在： 「might」和「maybe」一樣，力量非常弱，只表達一種微乎其微的可能性。在需要決策時，應使用更肯定的詞。

● 建議改為：We should consider another option. 我們應該考慮另一個方案，或 I recommend we consider another option. 我建議我們考慮另一個方案。

第二部分：推卸責任的逃避詞（Blame-Shifting Words）

Credit: https://stock.adobe.com/hk

這類詞彙會讓人覺得你在試圖逃避責任，缺乏擔當精神。

1.

● 原句：Someone should handle this client. 應該有人去處理這個客戶。

● 問題所在： 「Someone」是誰？這是一個典型的模糊指向詞，暗示「反正不是我」，顯得被動且不負責任。

● 建議改為： I will assign this client to David. 我會把這位客戶分配給大衛或 Let's determine who will handle this client. 讓我們來確定由誰負責這位客戶。

2.

● 原句：I thought you had already sent the email. 我還以為你已經發了那封電郵。

● 問題所在： 在出現問題時，「I thought」聽起來像是在為自己開脫，指責是對方的誤解，而非積極尋找解決方法。

● 建議改為： It seems there was a miscommunication. Let me send the email now. 看來溝通上出現了誤會。我現在立即發送電郵。

第三部分：過於口語的不專業用語（Overly Casual Phrases）

Credit: https://stock.adobe.com/hk

在商業環境中，過於隨意的語言會顯得不尊重對方或場合。

1.

● 原句：Hey guys, I need your help. 喂各位， 我需要幫忙。

● 問題所在： 「Guys」這個稱呼對某些人來說可能帶有性別假定，在不夠熟的客戶或高層面前也顯得太隨意。

● 建議改為： Hello team,／Hello everyone,／Hi all, 各位團隊成員／大家好／各位好

2.

情景：當別人感謝你時，你回應……

● 原句：No problem. 沒問題。

● 問題所在： 雖然很常見，但「No problem」隱含的意思是「本來可能有問題，但我幫你解決了」。在專業場合，更好的回覆是強調你樂意提供幫助。

● 建議改為： You're welcome.／My pleasure.／Happy to help. 不客氣。／我的榮幸。／樂意幫忙。

3.

● 原句：I want you to review this document. 我想要你審閱這份文件。

● 問題所在：對同事或下屬用「I want」可能會聽起來像命令，語氣較強硬。改用「I would like」會更有禮貌和協商空間。

● 建議改為： I would like you to review this document. 我想請你審閱這份文件或 Could you please review this document? 請問你可以審閱這份文件嗎？

語言是活的，溝通的最高境界在於「審時度勢」。我們學習避免這些「地雷字」，並非要把英語說得僵硬死板，而是為了更精準、更有力地傳達我們的專業與誠意。下次在準備寫email或開口前，不妨多花一秒鐘思考：我的用詞是否最貼切？能否更直接、更正面？持續練習這些微調，你會發現，你的商業溝通將變得更加順暢有效，讓你的真正實力，透過專業的語言完美展現。