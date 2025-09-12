北角海逸酒店潮菜自助餐半價！即煎蠔仔餅、潮式拼盤、涷蟹，任食生蠔＋紅白酒暢飲，消費賺易賞錢

有冇潮洲菜Fans？北角海逸酒店綠怡咖啡廳新推出架己冷「潮」食饗宴自助晚餐，現時半價優惠！廚師團隊精心設計一系列潮州菜式，包括任食即煎蠔仔餅、潮式拼盤、涷蟹等潮式美食，仲有即製沙翁及雞蛋仔甜品，當然不少得任食生蠔及Movenpick®雪糕，任飲紅白酒及啤酒回本，埋單更可賺易賞錢積分有著數，唔錯喎！

潮州菜屬於粵菜菜系之一，擁有獨特的嶺南文化特色。潮州菜製作精緻，味道清而不膩，著重呈獻食材原味。講起潮州美食，不得不提潮式拼盤、椒鹽九肚魚及潮式浸凍蜆等美食，今次介紹的自助餐都有供應，其中潮式凍馬友及潮式凍蟹大受歡迎，凍蟹肉質鮮甜更有橙紅羔，愛蟹之人必定要食夠回本。

潮式拼盤

潮式浸凍蜆

潮式凍蟹

鹹蛋黃炸魚皮

椒鹽九肚魚

另外， Live station即時烹調櫃位，有廚師即煎蠔仔餅、清湯牛腩及鹽焗烏頭，潮州魚湯值得一試，奶白色的魚湯鮮味配以嫩滑豆腐及紮實魚肉，蛋白質營養豐富。

即煎蠔仔餅

想轉一轉口味，食肉獸可以揀燒肉眼，海鮮愛好者必定要狂擦即開生蠔回本，還有鱈場蟹腳、凍蝦、藍青口及凍螺，以及新鮮肥美的三文魚、吞拿魚、鯛魚、八爪魚刺身。熱盤亦有不少選擇，如薑蔥蟹肉炒粉絲、鹹蛋黃炸魚皮、燻蹄、黑椒牛仔骨及鳳梨雞球等，同場更有多款冷盤、芝士、壽司及中西日式沙律選擇。

薑蔥蟹肉炒粉絲

食甜品就是另一個胃，單是任食Movenpick® 雪糕已經夠吸引，口味共八款之多！潮式甜品反沙芋不可不試，薄薄糖霜配上鬆化的芋頭特別滋味，即製雞蛋仔及炸沙翁同樣受歡迎。蛋糕甜點有士多啤梨乳酪慕絲蛋糕、開心果奶凍、芒果柚子蛋糕、栗茸西米焗布甸、綠茶意大利芝士蛋糕及迷你特濃朱古力蛋糕輪流交替供應。當月壽星獲贈半磅生日蛋糕一個，自助餐亦無限量暢飲汽水、橙汁、精選紅／白餐酒及啤酒。

潮式甜品反沙芋

即製雞蛋仔

你更可酒店自助餐消費賺易賞錢積分 ，星期五、六、日、公眾假期及公眾假期前夕，每消費 $3可賺取 1易賞錢積分，星期一至四，每消費 $2可賺取 1易賞錢積分，公眾假期及公眾假期前夕除外。留意，記得結帳時於"會員編號"中輸入您的易賞錢App上之會員編號。

架己冷「潮」食饗宴自助晚餐

供應日期︰2025年9月1日至10月26日（星期四至日及公眾假期）

供應時間︰晚上6時30分至10時

供應地點︰北角海逸酒店二樓綠怡咖啡廳

原價︰成人HK$738 l小童（5-11歲）或長者（60歲或以上）HK$548

訂座電話：2185 2155

eShop限時優惠：高達半價優惠 – 成人由443起 ／小童或長者由$329起

https://eshop.harbour-plaza.com/northpoint/zh/Dinner-Buffet-Sep-Oct