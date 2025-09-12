  • 報價
12/09/2025

曼市打吡褪色︰阿摩謙未夠班，曼聯等運到；哥帥戰術迷失，曼城未反彈

#諾定咸森林 #曼聯 #曼城 #英超 #足球
  主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　諾定咸森林紐奴成為今屆英超第一個被炒得領隊，只帶了3場比賽就「失業」，最令人意外的，被辭退的原因竟非戰績而是爭寵，令人費解。

 

　　更令人費解的，是利華古遜請了前曼聯領隊坦格執教不夠3個月，甚至連3場聯賽都未過就換帥。

 

　　連同被比錫達斯辭退的蘇斯克查和被費倫巴治炒魷的摩連奴，4日內一共有3位前曼聯領隊被炒。

 

　　

坦格在7月正式上任，賺了兩個月的薪水，加上被炒違約金，合共可以獲得600萬歐元；既沒有做到任何貢獻、也達不到任何目標，簡直有如摩連奴翻版，如果還有球隊願意請他出任領隊，才是真正讓人意外。

 

　　以前曾經講過，換領隊是改變戰績的最快捷方式；但僅僅3場換領隊，恐怕已經不是戰績問題。

 

　　紐奴的問題，是自大。

 

　　上季一度長期佔據前三，但去到季尾乏力，最終排名第七。但紐奴卻自以為地位牢不可破，辜負老闆的信任。　　

 

　　他認為球會不尊重他，之前一季他和老闆直接溝通，現在卻要和新請回來的體育總監伊度溝通，他不高興。他高調批評球會，說球員不足，到球會一口氣簽了幾個球員回來，他又不滿意。

 

　　最大問題是他把和球會的矛盾公開，既解決不了問題，亦打擊了球員士氣。他這性格是否似曾相識？

 

　　摩連奴如是，現時曼聯領隊阿摩謙如是。是巧合？還是其它⋯⋯

 

　　與民族性有沒有關係？

 

　　

民族性的確很影響個人性格，例如過往一直成功的哥迪奧拿、安歷基、安察洛堤、高普、迪甘斯等等，都是來自大國，他們有那個氣度，對於球員的包容，對於對手的尊重，都是他們成功的因素。

 

　　三人來自葡萄牙，這個曾經是大航海霸主的民族，但國家土地面積小，最終也沒有什麼雄圖偉業做了出來。有一句諺語形容這個名族就是：Tiny Man, Huge Ego.

 

　　太過自大、盲目自信，令自己陷入困境。從民族性來看，無論坦格、蘇斯克查，都是來自小國，這種防衛式的性格，造成他們不肯面對現實、與媒體關係緊張。

 

　　成功領隊，不是單純靠戰績。

 

　　高普絕對不是捧杯最多的領隊，但不少球員視他為父親，因為他讓球員成長；安察洛堤遊走多國都能成功，全因他與球員能和諧共處。

 

　　人性化的管理，對教練團、球員，都是成功的基石。

 

本週焦點

 

　　曼市上演褪色大戰，兩隊開季至今都讓人失望，今場雙方都會搶分，但恐怕兩隊都要失分。

 

　　

門聯放走門將奧拿拿，比利時門將拿文斯有機會成為正選門將，此子質素如何有待考證。不過，曼聯的問題，並非只有門將，阿摩謙竟然將30多歲的卡斯米路設定為中場核心，實在令人難以理解。

 

　　曼聯上場如果不是靠對手般尼前鋒於80多分鐘，在禁區附近拉人搏得12碼，可能未必可以贏波。加了三個前鋒，也不見得紅魔有何變化。

 

　　阿摩謙的343踢法，至今還只是紙上談兵。今場打吡應該會保持爭勝心，但是否有分落袋，還看三位前鋒表現。

 

　　曼城有主場之利，理應睇高一線，加上上兩場都失分，球員求勝決心更大。有波入是合理的，但不失球難度就更高，如果久攻不下，曼城恐怕未必能主場取勝。

 

　　

當拿隆馬的加盟，是轉會窗結束前，曼城最有價值的一個簽約。當艾達臣一心求去，哥迪奧拿是不會留的，上場也證明年輕門將查福特未成氣候，如今簽入一個世界級門將，起碼防守重拾正軌。

 

　　阿仙奴則主場迎戰換帥的諾定咸森林。後者青了前熱刺領隊普斯迪高路執教，但恐怕首場領隊和球員都要磨合，失分機會大，槍手如果把握好，應該大勝一場。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

