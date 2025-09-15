盡快引進AI基礎教育，避免落後於大時代

有消息指出，特首將會在《施政報告》中提出將人工智能教育納入中小學核心課程，並訂定「人工智能素養」學習架構，這是回應全球科技變革的重要一步，筆者早已認為，未來教育無可避免要作出根本性修改，AI教育應列為等同中英數一樣的基礎科目，以協助學生融入未來的智慧時代。事實上，AI早已令市民頭痛不已，除了擔心工作崗位有可能被取代，同時更憂慮子女未來升學選科的取捨，因為不少過去被視為「天子門生」的熱門科目，現今因AI而風光不再，如果子女選了已經「日落西山」的學科，有可能擔誤前程。所以，及早讓學生學習AI基礎，有利掌握未來的發展趨勢，裝備學生迎接新挑戰。

要令香港在創新科技方面保持競爭力，參考內地的發展方向會是明智之舉。國務院早前印發《教育強國建設規劃綱要（2024—2035年）》，明確「以人工智能賦能教育變革」的戰略，不少地方例如廣東省隨即落實執行，制訂中小學人工智慧課程試行綱要，落實AI教育，建議小學低年級以體驗為主，高年級及初中階段注重理解與應用，高中則集中於項目創作與先進技術實踐。

內地在AI教育上全面規劃，為香港提供了寶貴的參考（資料圖片）

這些做法不但展現了內地在AI教育上的全面規劃，也為香港提供了寶貴的參考。香港中小學課程的AI教學仍處於探索階段，若能借鑒內地的分階段教學設計和資源整合方式，將有助香港加快制定本地AI課程綱要，並納入必修課程。舉例來說，針對香港現實情況，小學生可透過遊戲學習AI基本概念，中學生則可學習編程語言、演算法和AI工具操作，並進行跨學科項目，培養實踐能力和創新思維。

除了技術層面，筆者認為，AI教育必須加入倫理和價值觀的培養，畢竟AI已經顛覆人類的想像，能為善者，善莫大焉，若為惡者，亦萬惡淵藪，所以社會必須教導學生正確價值觀。內地政策強調要教導學生如何正確使用AI工具，香港亦應在初中課程加入AI倫理與社會影響的內容，包括私隱保障、數據安全及未來職場的挑戰。未來可考慮由大學負責進一步研究AI倫理，制定適合中小學的教材，並與業界合作，推動相關教育的深化。

筆者認為，AI教育必須加入倫理和價值觀的培養（envato）

為了讓AI教育與科技發展保持一致，筆者亦建議，香港也應仿效內地成立專責機構，例如「人工智能教育委員會」，由教育局、大學及業界代表組成，負責統籌課程設計、教師培訓及平台建設。這個委員會可以定期檢討課程內容，制定教師培訓標準，促進中小學與大學的合作，並建立AI教學平台，支援個性化學習和教學分析。香港近年在AI產業和研究方面投入不少資源，例如成立「香港人工智能研發院」推動基礎研究，但如果教育未能同步發展，可能會出現「技術領先、人才不足」的問題。

AI教育不只是提升學生的競爭力，更是香港未來發展的重要基石。政府若能在施政報告中展現推動AI教育的決心，除了打造一個完整的AI教育生態圈，更可藉此將智慧城市的概念傳遍整個社會，讓香港在全球競爭中保持領先地位。