「智華，你好！」

一聽見有咁叫我，立時震一震才懂反應，因由細到老，皆絕少人用智華作稱呼，雖然好鬼親切，但罕有聽到。

中學時讀男校，當年興叫少中間個字，例如梁海泉就叫梁泉，余乾輝就叫余輝。我呢，自自然然被稱為曾華。

長大後入職場，十之九九叫英文名，即Luke，但大部份發音唔正，最後乾脆變叫阿碌，一碌木個碌。就咁阿碌阿碌，碌咗最少廿年。

慢慢自己變成長輩，除同輩仍叫阿碌外，一律開始稱呼為碌哥、碌Sir，以示尊重啩。當然，去到公事場合，仍是曾智華先生、曾先生，或是Mr Luke Tsang。

「智華」稱呼，仍是相當罕有。

終於，上次到QE覆診，推門入應診室，坐著一位青靚白淨約年過三十的Y姓男醫生，竟然第一句就是：「智華，你好！」

嘩嘩，幾乎搞到小弟唔識點回應。

Y醫生一如其他醫生，邊問病症邊睇住個電腦MON：「血壓好靚，有無喺屋企經常Check住？是否經常如此？（是！）你今次驗血報告也全部正常，樣樣指數OK，咁，繼續現在生活模式，特別留意膽固醇，多運動，直至出汗。」

每年兩次，我都要到專科覆診，照例排呀排，人排我又排

Y醫生用溫文語氣作指示：「半年後再驗血覆診啦，攞完藥走得㗎啦！」

嘩嘩，正！叫我繼續目前生活模式，咪即係晚晚可以大吃大喝，哈哈哈，開心死！

覆診前自助驗血壓，醫生話「靚仔」！

其實，小弟日日平衡熱量出入㗎，除每朝大半小時急步拉筋外，早午餐非常刻己，只小食。故此才會長年驗血報告正常，肝酵素、糖尿、三脂甘油酸、膽固醇全部合格。

離開診症室，唔知點解，腳步特別輕，飄下飄下咁就去咗停車場攞車離開。

身人舒泰，除因一切OK外，更重要，覺得活在這個年代，見公立醫院醫生，簡中真係「一種享受」。

六十年前的醫護，非常權威，不少更可用惡死來形容

點解？若你有得六七十歲，必有深深的印象，是早年公立醫院醫生幾惡死。對！用「惡死」形容，絕不為過，因個個醫生黑口黑面極度權威咁款，絕少肯解釋又或分析你的病況，問多句都被省到飛起。加上當年的護士也不會當病人是「客人」（Client），一副晚娘面孔；打針更大鑊，針嘴又粗又長，嚇到到BL（標尿）。

舊日的針筒，非常嚇人，故一提打針就令人腳軟

所以，童年一聽見話去公立診所見醫生，立即腳軟。

現代公院醫護，不少斯文靚仔靚女，專業有禮又有耐性

如今，世界變。一代又一代醫生開始講理、斯文、有耐性有專業態度，再難見病人問都唔睬或開口即鬧的「老是佛」醫生嘞。

時代進步了！感謝香港醫護的貢獻。

今天，智華感覺很良好呀！