15/09/2025

Futu特約Hot Talk Monday｜內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？

#hot talk 1點鐘 #香港股票 #富途 #港股 #恒指 #溫傑 #恒生指數 #分析 #收息股 #三頭馬車 #新經濟股 #09992 #甲骨文 #內地經濟 #泡泡瑪特 #Oracle #ORCL #Google #GOOG #紫金黃金 #02899
嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　內地周一（15日）公布的三頭馬車表現全遜於市場預期，不過港股半日仍造好，半日升75點，數據如何分析？而大行摩通降泡泡瑪特目標價25%至最新看300元，評級降至「中性」，反映IP熱炒風不再？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/D_1RwL1fEQ8?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:53開始 — 節目開始

 

─────────────

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

