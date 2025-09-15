羅莽現身《觸電》活動神情吊滯，柯煒林謝票派驚喜＋電影減價$60刺激票房

由林敏驄、柯煒林、陳穎欣、盧慧敏、羅莽演出的電影《觸電》，日前舉行首映禮。由於羅莽早前失聯缺席宣傳活動，令外間一直關注他的近況。同時柯煒林患上肺腺癌第4期，正在做《笨蕉大劇院》舞台劇的他，驚喜現身電影謝票活動。

電影《觸電》這個星期上映，近日參演的演員不時出席宣傳活動為電影造勢。當中羅莽日前突然缺席宣傳活動，甚至失聯，連電影工作人員也未能跟他聯絡，人間蒸發使外間關注他的近況。

後來羅莽終於「出現」，拍片交代自己的最新情況，而且在太太陪同下，在昨日（14日）現身《觸電》首映。根據現場人士透露，一向勤練習武的羅莽，身體比去年出席活動時變得瘦削不少，而且神情呆滯兼迷惘，並且一改以往開朗主動的性格，變得低調寡言，太太站在遠處一直緊釘著丈夫。

以往羅莽出席公開活動，也會很主動表演幾下功夫，影相時也會功架十足擺甫士，但在這次活動上跟林敏驄一起合照時，似乎沒有任何反應，林敏驄在旁搞氣氛不斷作狀踢向羅莽，但羅莽也沒反應。司儀問他有關電影主題打機時，他只簡單說：「打機就唔識，打功夫我就曉！」事後公關表示他拒絕訪問。林敏驄接受訪問時，表示不擔心羅莽的情況，表示對方只是遺失電話才於早前失聯。

另一演員柯煒林早前透露自己患上肺腺癌第4期，正積極接受治療，同時並沒有停工，近來參與舞台劇《笨蕉大劇院》的演出，同劇還有林海峰、葛民輝、韋羅紗等人。雖然柯煒林並沒有出席首映活動，但就有現身謝票環節，令觀眾感到驚喜。他向在場觀眾說：「咁多位好耐冇見，你哋放心我會繼續拍戲，咁多位有冇工開呀？哈哈哈…我有呀，多謝大家今日嚟睇。記住香港電影有你哋，有我哋，就繼續有香港電影。

戲中飾演網吧老闆的林敏驄，帶領電競隊員打出奇幻旅程，林敏驄說：「我睇咗齣戲4次，每次都有不同感受，每個演員都表現相當好，我哋走埋一齊，一定有好成績。」今次飾演林敏驄女兒的Yanny說：「驄哥爆肚教曉我原來演戲可以有咁多input。」而吳肇軒在戲中角色，跟現實一樣，對於打機，講比真實作戰更好。

為回饋觀眾及鼓勵入場支持本地電影及戲院，上映《觸電》之大部份香港戲院及澳門指定三間戲院，票價最高為60港元 （包括優先場）。詳情請密切留意《觸電》Facebook或IG專頁及各院線或戲院之網站。