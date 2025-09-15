港媽上《東張西望》控訴東京居酒屋「果汁加酒」 女兒疑飲醉酒後狂嘔 即時報警求助！索償7千蚊醫療費遭保險公司拒絕

香港人李小姐及先生剛於8月暑假，帶同一對分別5歲及13歲的子女到東京旅行，期間去了一間位於涉谷的居酒屋晚飯，中途發現兩名小朋友的臉頰突然泛紅。李小姐指居酒屋誤將有酒精成分的果汁當果汁給小朋友喝，令女兒吐了三四次，於是報警並入院求醫。因為購買了旅遊保險，返港後申請賠償時遭拒絕，於是找《東張西望》申訴！



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）

李小姐表示於居酒屋點了芒果汁給女兒，同時亦點了士多啤梨汁給兒子，喝完之後約十分鐘，便看到子女的臉都很紅，兒子亦顯得很興奮，於餐廳的座位上跳來跳去。李小姐女兒於訪問時說：「喝了之後，我覺得很頭暈，不舒服，心跳加速，吐了三四次。」 李小姐指之後女兒便躺了下來，她摸了他們的頭，發現很燙，覺得很不妥：「他們唯一就是先喝了飲品，飲品一到，兩個小朋友就狂喝了半杯，然後我就喝了一口，發現不對，原來有一點酒。」



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）

於是李小姐即刻跟居酒屋職員理論：「我叫了餐廳經理進來，問為甚麼給酒我的小朋友喝？我下單的時候，是你的女同事給我下單的，還問我們芒果汁是誰喝的，士多啤梨汁是誰的，她已記錄下來，知道是小朋友喝的，為甚麼你會加了酒呢？之後那職員就翻開餐牌讓他們看，原來寫著non-alcohol（非酒精）的fruit juice及alcohol（含酒精）的，寫得很清楚，但果汁跟含酒精的果汁照片是一樣的，她新來的，她搞錯了，就跟我們道歉。」



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）

李小姐覺得「sorry都無用啦」， 所以即時報了警。警察馬上call消防來，為小朋友量血壓、測心跳，並建議他們入醫院！最後居酒屋免了李小姐一家的晚餐費用，大約是港幣1,890元，之後再無任何跟進。而兩姊弟經過醫生的診斷，除了喝醉酒之外，身體並無大礙。



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）

《東張》主持問是否很擔心，李小姐回答：「當然擔心，小朋友酒精中毒會死的！我女兒跟我說，媽媽我很害怕，我的心就快要跳出來，很頭暈，很辛苦。你是媽媽的話，也會擔心女兒這樣說。」李小姐當時非常緊張，並哭了出來：「食餐飯咁整死我小朋友點呢？」



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）

李小姐於旅行前在香港花了200多元買了一份包入院的旅遊保險，返港後向保險公司索償7千元的醫療費用，以及100多元從醫院返回酒店的交通費。豈料保險公司指他們入院，是因為他們喝了酒，所以不能索償。他們有除外條款，如果是因為喝酒，無論直接或間接，都不能索償。李小姐覺得這「完全是一個意外」，因為她不是主動點一杯有酒精的飲品給兩個小朋友喝，主要原因是餐廳的疏忽。《東張》亦去信保險公司查詢，回覆表示不會對個別索償個案進行評論，所有保單都清晰列明條款、條件和除外責任。



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）

這件事在社交平台引起網民熱烈討論：

「唔識就咪亂去居酒屋啦，唔識又唔問。去食吉野家算數啦！」

「其實居酒屋就係酒吧，你帶兩個小朋友入去已經有問題啦」

「サワー（sour）係果汁加1%燒酌開既飲品，酒味唔明顯，不過佢自己帶小朋友去居酒屋都有問題，我未見過日本人帶去居酒屋，又煙又酒」

「杯野小朋友飲，甜味的話，有時都未必覺有酒味，加上小朋友根本未飲過酒，點會分到？」

「我覺得重點應該係保險唔陪醫藥費？」

「保險合約係一份具有法律效力嘅文件，投保人同保險公司明買明賣，童叟無欺。我絕對認為保險公司唔應該屈服於傳媒嘅片面渲染及不公平報導！」

「其實好多人都試過唔小心點sour以為juice啦。身為家長，自己都有責任。明知有酒精和無酒精都同picture，食物來到自己應該試一口，唔係你問佢答就當真，一向都知日本人聽英文和香港人聽日文，夾埋一齊就容易誤會。」

「你以後帶仔女出街食嘢，每樣嘢俾你試過先至比佢哋食好唔好？咁樣就知安全啦？？？」

「個女人在家中接受訪問中，穿金戴銀，語氣誇張，令人感覺佢想藉搞大件事R多啲。」

記者到該居酒屋的官網找來飲品的menu，再對比李小姐向節目提供的照片，發現無論是日文或是英文，都只提過「frozen fruit」，沒有寫果汁或juice。在日本的居酒屋，「sour」一般是指加了水果、果汁或糖漿的燒酌（酒）。至於李小姐提供的照片中，餐牌上的「non alcoholic」（應該是non alcohol/非酒精）這個字，在日本，酒精含量低於1%都叫「non alcohol」，未滿20歲的人，無論是買或飲，又或是提供給未滿20歲的人，都不屬犯法。職員是否有過失，或因為言語不通的關係引起誤會，大家都不在現場，不應該去估計及評論。但記者建議不懂日文的朋友，如果去日本的居酒屋，想點「無酒精」的飲品，可以於「soft drink」內揀，大部分居酒屋都會提供可樂、烏龍茶、ginger ale、蘋果汁，圖片愈漂亮的，或是顏色很繽紛的，通常都是酒精類飲品。



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）



（圖片來源：東張+ YouTube截圖）