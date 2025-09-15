  • 報價
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

15/09/2025

中國經濟 | FOCUS | 經濟「冷風」再起，市場淡定有因

#工業生產 #零售銷售 #固定資產投資 #政策支持 #房地產投資 #家電銷售
　　中國三大重磅數據－－工業、社零、固投，8月表現全數低於預期，深究分項細節，更是難掩疲態。不過，面對「昨日重現」般的經濟增長放緩軌跡，A股、港股暫波瀾不興，似押注未來更多政策托底。

 

首8月固投增速5年低

 

　　國家統計局周一（15日）揭盅，8月規模以上工業增加值按年增5.2%（預期：5.7%），錄去年8月以來最低；其中，上游首當其衝「反內捲」的水泥、平板玻璃、電解鋁、粗鋼等行業，產量按年齊跌。

 

中國經濟 | FOCUS | 經濟「冷風」再起，市場淡定有因

上游首當其衝「反內捲」的水泥、平板玻璃、電解鋁、粗鋼等行業，產量按年齊跌。(AP)

 

　　首8月固定資產投資按年增0.5%（預期：1.4%），刷新5年新低；單計8月，按年跌幅更從7月的5.2%擴大至9.5%，或折射產能過剩陰影下，大幹快上式投資持續收斂。至於房地產開發投資，8月按年跌20%，首8月計下降12.9%。

 

以舊換新效應似遞減

 

　　備受關注的社會消費品零售，8月按年增3.4%（預期：3.9%），錄去年11月以來最低；其中，因5月《黨政機關厲行節約反對浪費條例》（俗稱禁酒令）而增速驟然放緩的餐飲收入，錄4個月最低的4496億元（人民幣．下同）。就在周日（14日），25年飛天茅台批發價見1770元，再創上市以來新低。

 

中國經濟 | FOCUS | 經濟「冷風」再起，市場淡定有因

金價屢創新高，帶動「金銀珠寶類」銷售錄306億元的5個月最高。(AP)

 

　　其他類別亦可圈可點。此前受益以舊換新國補，單月零售額一度企上1200億元的「家電音像器材類」，8月縮水至861億元；金價屢創新高，帶動「金銀珠寶類」銷售錄306億元的5個月最高；盡管70個大中城市新建商品住宅價格指數跌幅錄去年3月以來最低的2.5%，但8月銷售額仍按年跌14%。

 

押注政策支持陸續來

 

　　工業、社零、固投三大指標連續第二個月全數低於預期，如同去年甚囂塵上的「二次衝擊」劇本重演－－去年7、8月，上述指標亦是持續低於預期。就在三季度GDP回落至4.6%的數據公布前，央媽於9月底領銜「傾力救市」，最終令四季度GDP強勁反彈至5.4%。

 

中國經濟 | FOCUS | 經濟「冷風」再起，市場淡定有因

繼提前下達部分2026年新增地方政府債務限額後，更多政策支持將陸續有來。(AP)

 

　　與去年不同的是，今次有關資本市場可持續上漲的共識更為堅實，而儘管整體固定資產投資舉步維艱，但零售、工業表現實際仍見邊際改善。換言之，去年「9．24」火箭筒式的強力刺激或難再，但繼提前下達部分2026年新增地方政府債務限額後，更多諸如減息降準式的政策支持將陸續有來。

撰文:金子安

 

撰文:金子安

