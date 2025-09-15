麥當勞 x 謝霆鋒聯乘新口味！青花椒雞翼＋曲奇奶茶新地＋安格斯飽餐App價$21及1000積分換購

麥當勞相隔七年後再次與謝霆鋒強勢聯乘，神還原一系列「鋒味」美食！全新推出鋒味青花椒味雞翼，麥當勞App會員即日起一連兩天（9月15及16日）專享限時搶先試食優惠。錯過優惠不用愁，因為 9月17日起鋒味安格斯煎蛋肉醬飽、鋒味青花椒味雞翼和鋒味曲奇奶茶新地等正式登場，App會員只需$21加1000分即可品嚐！

全新鋒味青花椒味雞翼由霆鋒親自主理及與香港麥當勞首度研發，以川蜀青花椒味秘製醃料炮製，入口椒麻鮮香、辣度適中！ 麥當勞App會員即日起一連兩天（9月15及16日）專享限時搶先試食優惠：只需以$61加1000分或$76加500分，即可享由8件鋒味青花椒味雞翼及8件脆香雞翼組成的「脆香雞翼分享桶(16件)」，率先品嚐由霆鋒親自主理及於本港首度研發的全新鋒味青花椒味雞翼。

全新鋒味青花椒味雞翼，以川蜀青花椒味秘製醃料炮製，入口椒麻鮮香、辣度適中，令人愈吃愈上癮！

錯過優惠都唔緊要，因為9月17日（星期三）起，「鋒味」The Signature Collection以及多款全新美食正式登場，包括鋒味安格斯煎蛋肉醬飽、鋒味青花椒味雞翼和鋒味曲奇奶茶新地等。美食靈感源自霆鋒最愛的地道茶餐廳美食，他將港式大排檔的肉醬煎蛋飯風味融入西方漢堡料理，當年一推出就深受顧客追捧，肉醬煎蛋飯與來自澳紐及烏拉圭的100%安格斯牛肉結合，meat lover必試！

鋒味安格斯煎蛋肉醬飽，安格斯牛味香濃且肉汁豐富，今次更配搭燙上鋒味標誌的鬆軟麵包、金黃微焦的煎蛋、惹味濃郁的秘製肉醬、軟滑白芝士以及爽口的羅馬生菜。

香港麥當勞相隔七年再次聯乘謝霆鋒帶來「鋒味」The Signature Collection，霆鋒更特別推介其親自主理的鋒味安格斯煎蛋肉醬飽及全新研發的鋒味青花椒味雞翼。

全新鋒味曲奇奶茶新地亦同步登場，港式奶茶醬搭配順滑雲呢拿新地，加上「鋒味」曲奇脆脆帶來多重口感，是最佳的甜品配搭，加上港式燒味風味調味粉Shake Shake薯條及鋒味橙汁雜飲，大滿足！

麥當勞App會員可享不同優惠，包括只需以$21加1000分或以$39加500分歎「鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐」，以及選購「鋒味全餐減$5」、「鋒味四道菜套餐減$3」、以及「$12.5鋒味曲奇奶茶新地」等優惠。

