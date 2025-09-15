艾美獎2025：《混沌少年時》成大贏家榮獲6獎項，15歲Owen Cooper奪男配，成史上最年輕得主【附得獎名單】

第77屆艾美獎（77th Annual Primetime Emmy Awards）於今早香港時間舉行盛大頒獎禮，本屆頒發26個獎項，表揚一眾有出色表現的電影和參與人員。《混沌少年時》（Adolescence）、《片廠風雲》（The Studio）成為大贏家，當中在Netflix播映的《混沌少年時》贏得6個獎項，年僅15歲的男演員Owen Cooper更獲得最佳男配角，成為艾美獎史上最年輕的男性演員。

Read more：新戲速遞│《風林火山》10.1香港上映 + 姜皓文《惡人當道》江湖寫照 +《捕風追影》新星好打過成龍

《混沌少年時》在播映期間已成為焦點作品，一鏡到底的拍攝手法掀起話題，甚至連英國首相都追看。這部來自英國的作品，在艾美獎橫掃多個獎項，榮獲「最佳迷你劇獎」，男主角兼監製編劇Stephen Graham首次封視帝，女配角Erin Doherty與男配角Owen Cooper分別獲得「最佳女配角獎」與「最佳男配角獎」，同時劇集還有囊括「最佳導演獎」與「最佳編劇獎」。

Owen Cooper創下艾美獎史上最年輕得獎者的紀錄，他上台領獎及講得獎感受時笑言感覺虛幻：「幾年前我開始上劇場演技課程，沒預算會在這裏（頒獎禮），更沒有預計自己會在美國。不過我認為，今晚證明了，如果你願意聆聽、專注並踏出舒適圈，你可以在人生中成就到任何事情。3年前我只是小人物，現在我站在這裏。」

於劇情類獎項中，《匹茲堡》（The Pitt）亦是大贏家，奪得「最佳劇情系列獎」之餘，男主角Noah Wyle同時憑此劇獲得「最佳劇情系列男主角獎」。大熱門科幻劇《Severance》則有27項提名，Britt Lower與Tramell Tillman分別榮獲「最佳劇情系列女主角獎」、「最佳男配角獎」，而Katherine LaNasa憑《The Pitt》首次獲得「最佳劇情系列女配角獎」。

在喜劇類方面，Apple TV+的《片廠風雲》（The Studio）奪得4個獎項，包括「最佳喜劇影集」及「最佳喜劇男主角」、「最佳導演獎」、「最佳編劇獎」，《片廠風雲》更追平了去年《大熊餐廳》在喜劇影集類別創下的23項提名紀錄。

艾美獎2025賽果：

最佳劇情類影集

《匹茲堡》（The Pitt）

最佳劇情類影集男主角

Noah Wyle／《匹茲堡》







最佳劇情類影集女主角

布麗特洛薇爾／《Severance》







最佳劇情類影集男配角

Britt Lower／《Severance》

最佳劇情類影集女配角

Katherine LaNasa／《匹茲堡》







最佳喜劇類影集

《片廠風雲》（The Studio）

最佳喜劇類影集男主角

Seth Aaron Rogen／《片廠風雲》

最佳喜劇類影集女主角

Jean Smart／《天后與草莓》（Hacks）







最佳喜劇類影集男配角

Jeff Hiller／《堪薩斯之歌》（Somebody Somewhere）

最佳喜劇類影集女配角

Hannah Einbinder／《天后與草莓》







最佳迷你劇

《混沌少年時》







最佳迷你劇男主角

Stephen Graham／《混沌少年時》

最佳迷你劇女主角

Cristin Milioti／《企鵝人》

最佳迷你劇男配角

Owen Cooper／《混沌少年時》

最佳迷你劇女配角

Erin Doherty／《混沌少年時》





