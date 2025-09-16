九三閱兵的電子戰與信息戰：台海與中美角力中的關鍵力量

2025年9月3日，北京舉行紀念抗戰勝利80周年的閱兵。這場活動不只是在追憶歷史，也是在向外界展示中國軍事的最新進展。最搶眼的部分之一，就是各種與「電子戰」、「信息戰」相關的裝備與部隊齊齊亮相。它們的重要性，不僅關乎戰場技術，更直接影響未來台海局勢以及中美競爭的走向。

預警指揮機在閱兵中飛過天安門上空。（電視畫面）

先說電子戰。這類裝備的主要作用，就是用電波干擾對手：讓對方的雷達看不清、通訊聽不見、導航不準確。閱兵中亮相的電子對抗車輛，能在大範圍內搜尋和監控信號，必要時對特定頻段進行壓制。簡單講，就是先把對方「耳目」弄亂，讓其指揮與協同變慢變差。在今天的戰爭裏，電波就像空氣一樣重要，誰能把握住相關的頻道，誰就更容易搶到先手。這些裝備都是現役、自主研製、已可使用，顯示中國在這個領域的能力已經不只是概念，而是能上戰場的工具。

再看網絡空間作戰。這支力量結合了指揮、偵察、對抗等功能，目的在於「保護自己、干擾對手」。在數字化時代，軍隊對網路的依賴非常高——從作戰命令到戰場畫面、從後勤數據到裝備健康狀態，幾乎都經由網絡傳輸。一旦網絡被攻擊或癱瘓，部隊就會像失去神經的身體，動作遲鈍、反應混亂。閱兵中展示的相關裝備，就是要在平時加強防護、戰時迅速反擊，保障己方的連接安全，同時讓對手的網絡系統出現障礙。

網絡空間作戰方隊接受檢閱。（美聯社）

第三塊是信息支援。它的任務，說穿了就是讓訊息「搜得到、傳得快、看得懂、用得上」。戰場網雲車、信息融合車等裝備，能把來自陸海空天的各種資料整合起來，讓指揮員能在同一個畫面上看到全局、迅速下達命令；也讓不同軍兵種之間的協同更順暢。這意味著，不管是海上封鎖、空中打擊，還是登陸作戰，都能在更完整的情報支撐下進行，提升整體效率與準確度。

信息支援部隊方隊受閱。（電視畫面）

把鏡頭轉向台海。外部介入一直是最不穩定的變數之一，特別是美國的軍事存在。電子戰能力可以在台海周邊建立一層「看不見的屏障」：對對方的通訊、雷達、導航實施干擾與壓制，讓其在關鍵時刻難以協調行動；這會提升外部軍力介入的難度與成本。網絡作戰則提供另一種手段：既要防住對方對己方的滲透，也能在必要時讓對方的關鍵系統（比如通訊或能源調度）承受壓力。再加上資訊支援把陸、海、空、火箭軍等力量串在一起，讓各單位能在同一套資訊系統下協同，整體作戰就更有把握，也更能控制風險與節奏。

無人載具經合方隊出場。（美聯社）

美國長期依靠「信息優勢」在全球行動：看得更遠、傳得更快、算得更準。中國近年的發展，正在把差距補上，也讓對手過去的優勢不再穩固。電子戰讓美方在前沿的雷達與通訊容易受到影響，網絡防禦讓對方的滲透更難得手，反過來的網絡反制也會讓介入者多幾分顧慮。當對手發現「看不清、說不準、聯不起來」的風險提高，任何介入決策都要重新計算代價。

當然，展示是一回事，真正把能力用在實戰、用在體系化的聯合作戰，又是更高一層的要求。電子與網絡的攻防，必須與火力、機動、偵察等環節緊密配合：頻段怎麼分配、資料怎麼整合、誰擁有最後決策權，都需要長期演練與規範。對手也不會原地踏步，美國同樣在升級抗干擾通聯、分布式指揮與替代導航方案。這是一場持續的拉鋸，不會因為一次閱兵就分出勝負。

但從戰略效果看，這次亮相已經達到兩個目的。第一，向外界表明：未來的勝負，不單靠火力規模，還要看誰能把信息用得更好、把對手的信息打亂。第二，迫使潛在介入者與台海各方重新思考：與其單純追求更多平台與裝備，不如把資源放在抗干擾、抗破壞、抗迷航的「韌性設計」上，讓系統即使短暫「失聯」，也不會馬上「失能」。

總結來說，九三閱兵把電子戰與信息戰放到台前，傳遞了清楚訊號：未來的競爭，核心在「誰能守住自己的信息、誰能打亂別人的信息」。對台海局勢，這種能力有助於降低外部干預的有效性，讓局面更可控；對中美博弈，它則是重要的平衡力量，增加對手冒進的成本。真正的較量，不在閱兵場上，而在看不見的電波與數據流裏。這也是為甚麼中國把相關力量當成國防現代化的重點：因為它不只提升作戰能力，也為維護國家安全與發展利益，提供了更加主動、更加靈活的選項。