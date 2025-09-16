點知美聯儲局係真減息

今周美國市場有幾件大事，可以影響到環球市場，逐一講講。

先簡報周一港股表現，《金融界》報道，9月15日港股低開高走，午後回落再度衝高。恒生指數收市漲0.2%，報26446點；恒生科技指數漲0.9%，報6043點；國企指數漲0.2%，報9384點；紅籌指數跌0.8%，報4364點。

盤面上，大型科技股多數走高，阿里巴巴(09988)漲2.3%，騰訊控股(00700)、京東(09618)平收，小米集團(01810)漲1.9%，網易(09999)漲1.8%，美團(03690)漲0.8%，快手(01024)漲1%，嗶哩嗶哩(09626)漲4.9%；鋰電池板塊全天強勢，寧德時代(03750)漲超7%；生物技術股午後拉升，藥捷安康(02617)漲超115%；汽車股活躍，理想(02015)漲超4%；新消費概念股份化，滬上阿姨(02589)漲超8%。

9月18日凌晨，美聯儲局將公布9月利率決議結果，目前市場預計其會減息25個基點。如果結果符合預期，那麼預計市場會將焦點轉向美聯儲局未來的利率路徑上，特別是最新的經濟預期、「點陣圖」和美聯儲局主席鮑威爾隨後的新聞發布會所帶來的一系列「遐想」。

據CME《美聯儲局觀察》：美聯儲局本周減息25個基點的概率為96.4%，減息50個基點的概率為3.6%。美聯儲局10月累計減息25個基點的概率為16.0%，累計減息50個基點的概率為81.0%，累計減息75個基點的概率為3.0%。

但怎知聯儲局減息是狠減，還是應酬特朗普之減？

今時市場對聯儲局減25點子的所謂「利好消息」應已消化了，市場會觀察的是聯儲局今次是否狠減。看（圖一），此圖在9月8日的「減息陷阱」文中出過，如聯儲局的減息是係咁意，應酬特朗普的高壓時，聯儲局擴表（即QE）是會Q……E，即是係咁咦。圖一中的紅色線不會急速向上。

我們美國外之人，難知條紅線（即聯儲局資產負債表是否擴張中），慶幸是聯儲局減息之後，是美國的三巫日結算。華爾街大佬會望到實那條紅色線，如聯儲局是狠減息，美股在三巫日結算後應升，不然便會跌或橫行。

我輩散戶怎做好？骨些少水先啦！暫未宜冒進。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）