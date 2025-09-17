  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

17/09/2025

移民英國｜英國右翼上街11萬人創新高 借「柯克之死」反移民？

#移民英國 #英國 #移民 #辦公室求生術
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　倫敦上周六（13日）湧現11萬人參與右翼「團結王國 Unite the Kingdom」集會，規模之大創新高。
活動由極右翼反移民人物 Tommy Robinson 發起，現場既有悼念美國右翼領袖柯克（Charlie Kirk）的環節，也有特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）透過視像連線呼籲「解散國會」，並直言「不反擊就等死」。

 

　　組織者聲稱集會是「言論自由節 Festival of Free Speech」，但現場卻充斥反移民、反穆斯林及帶有種族色彩的標語。與此同時，數十米外，反種族主義團體也舉行示威，形成鮮明對比。

 

 

　　這並非個別事件。近年來，英國各地不斷出現反移民抗議，示威者常高舉聖喬治十字旗（St George’s Cross），對部分人來說，這是愛國象徵；但在另一些人眼中，卻是民族主義甚至種族主義的符號，更諷刺示威者把大不列顛及北愛爾蘭聯合王國（the United Kingdom）當成「英格蘭王國」。

 

　　右翼聲勢的崛起，與英國疫後經濟疲弱密切相關。保守黨執政時期未能紓解民生困境，改革黨（Reform UK）順勢吸納了不滿情緒，把非法移民問題放大成為「替罪羊」——失業率高企、納稅人壓力沉重，而難民卻能入住酒店，這種不公平感迅速被政治化。

 

　　工黨上台後，首相施紀賢（Keir Starmer）也意識到移民議題的敏感性，承諾改革。但數據顯示，自2024年7月5日工黨上台至8月11日，仍有約5萬人透過小船偷渡赴英，再加上政府宣布接收加沙兒童接受NHS治療，進一步引發「資源分配不公」的爭議。

 

 

　　說到底，右翼反移民浪潮並不單純針對移民，而是經濟焦慮與社會撕裂的出口。在高稅收、能源成本和公共服務緊繃的背景下，民怨無處宣洩，移民成為最容易被指責的對象。真正令人憂慮的是，這股情緒最終可能波及那些長期在英工作、納稅並為經濟作出實質貢獻的合法移民。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

我要回應
更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#移民英國 #英國 #移民 #辦公室求生術
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk