康文署博物館 x 恆香老餅家｜珍藏版禮盒細味懷舊美食＋本地藝術家藝文創作

又多個新香港伴手禮之選！康文署博物館聯乘恆香老餅家，推出三款極具收藏價值的限量禮盒，禮盒設計源自香港文化博物館及香港藝術館館藏，3 位本地藝術家以獨特的筆觸，展現富地域色彩的香港風貌，各有特色。禮盒配有三款傳統糕餅，並附贈兩款設計精美、以恆香老餅家店舖和香港藝術家作品為主題的明信片， 收藏或送禮都不錯！

香港文化博物館 x 恆香｜《有陽光的下午》禮盒，黃澤雄以簡約手法描繪香港街景及在香港行駛逾百年的電車，捕捉午後陽光下的寧靜氛圍。禮盒內有陳皮紅豆沙棋子餅、杏仁餅、迷你合桃酥。

香港藝術館 x 恆香｜《海岸》禮盒，以王無邪以刀刮水墨技法創作此作品，展現香港海岸的抽象美感。禮盒內有陳皮紅豆沙棋子餅、杏仁餅、迷你合桃酥。

香港藝術館 x 恆香｜《乘雲・棲霞》禮盒

石家豪以傳統中國畫的團扇形式描繪一對現代男女的側面肖像，配以為人熟悉的維港兩岸地標建築，展現中西古今對照。禮盒內有棋子餅、杏仁餅、迷你合桃酥。

限量禮盒現於恆香老餅家全線門市及網上商店有售。其中元朗旗艦店設有「恆香唐餅文化館」，推廣唐餅工藝及傳統文化，包括屬香港非物質文化遺產的月餅製作技藝，大家可以打卡和了解更多唐餅故事。

恆香網上商店：https://www.hangheung.com.hk/pages/2025constant-gift-box

恆香門市：https://www.hangheung.com.hk/pages/branch-information