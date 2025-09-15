  • 報價
15/09/2025

定期存款 | 迎戰銀債，銀行紛加港元定存息，花旗3個月及PAObank6個月加至2.8厘

　　銀債周一（15日）開售，保底息高達3.85厘，為迎戰銀債，本港銀行紛紛加定存優惠吸引新資金，花旗上調3個月港元定期存款年息0.3厘至2.8厘，存額由5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000港元。

 

定期存款 | 迎戰銀債，銀行紛加港元定存息，花旗3個月及PAObank6個月加至2.8厘

（資料圖片）

 

　　渣打香港上調6個月及12個月港元定存年息均為0.4厘均至2.7厘，起存額為200萬元，適用於客戶透過分行、電話或網上以新資金辦理。

 

　　南商上調1個月港元定存年息0.58厘至2.88厘，存額為1000元至1000萬元，適用於「倍高息定期存款」:個人客戶透過網上銀行或手機Apps以兌換資金存入等值1000港元／分行存入等值3萬港元（適用於所有客戶），企業客戶透過網上銀行或手機Apps或分行以兌換資金存入等值3萬港元。

 

　　數字銀行PAObank上調6個月港元定存年息0.2厘至2.8厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

