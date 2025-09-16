中美元首通話將決定TikTok的命運

美國總統特朗普昨天（15日）在社交媒體上宣布，他將在本周五（19日）與中國國家主席習近平通話。這將是他今年一月重返白宮後與習近平的第二次直接對話，兩人曾在6月5日有過一次通話，歷時90分鐘，重點商討關稅問題和雙邊經貿關係的前景。當時的國際環境是，世界主要貿易國家都在籌劃如何與美國展開關稅談判，並估算美國最終設定的關稅會有多高，對各國的經濟會帶來甚麼樣的衝擊。

時至今日，只有少數國家和地區與美國達成了貿易協定，如英國、日本和歐盟國家，而大部分國家無法接受美國開出的脅迫性條件，最終被美國「分配」了一個稅率，例如對印度徵收50%的關稅，理由是印度大量購買俄羅斯石油，變相支持了俄羅斯經濟和俄烏戰爭。而真正的原因可能是印度總理莫迪沒給特朗普面子，在印巴衝突達成停火一事上沒讓特朗普邀功，阻礙特朗普爭取獲得諾貝爾和平獎。

中國是全球製造業強國，也是名列前茅的貿易大國，如果美國能與中國達成貿易協議，特朗普可以大肆吹噓，稱任何國家都扛不住他的壓力，同時他還可以向美國民眾炫耀其談判能力。但經過近幾個月中美之間的多輪經貿磋商，美方發現中方的立場並未軟化，而中美貿易談判涉及的領域又非常多，達成一攬子交易的機會不大，也就是說，特朗普無法宣布勝利。於是白宮只能考慮在某個具體議題上爭取與中方達成協議，方便自己一方宣布「贏了」。

保持其一貫作風（任何大事都要由他本人宣布），特朗普在社交媒體上率先披露，美中兩國高級官員在西班牙首都馬德里舉行的最新一輪經貿磋商取得成果，並暗示雙方就如何處理社交媒體TikTok達成了協議。

TikTok對特朗普來說是個棘手的個案，因為2020年他的第一屆政府要求TikTok的母公司北京的字節跳動出售TikTok。後來拜登當選總統，美國進一步打壓TikTok等中國企業，以國家安全為理由，要禁止TikTok在美國運營。到了去年的美國總統大選，TikTok這個流行應用軟件忽然成了特朗普競選拉票的好幫手，因為TikTok在年輕選民中很流行，特朗普的團隊利用這個平台成功為他吸引了大量青年粉絲。特朗普昨天也公開承認，TikTok對他很有幫助。另一方面，很多美國人透過TikTok做生意，或成為收入頗高的TikTok網紅。如果封殺TikTok，會斷裂很多美國人的生計，所以他今年上台後，主張用廉價收購的方式解決TikTok這個「歷史遺留的問題」。於是美國政府多次推遲該公司停止運營的時間，目前的「免死牌」將在明天（17日）到期，如果中美雙方還不能達成協議，則TikTok將被迫下線停運。

TikTok在年輕人中很流行，特朗普團隊成功運用以吸引青年粉絲，不少人亦以此做生意，如封殺會斷裂很多美國人生計

三屆政府加碼，對華歧視打壓

特朗普特意在社交媒體上表示，他知道這個社交軟件是美國青年人喜歡的，話裡話外無非是想讓年輕人感謝他。但在馬德里主持中美磋商的美國財政部長貝森特並未將有關TikTok的協議當作重大成果，認為它對兩國關係總體的影響不大，因為雙方最高領導人一直保持著良好的溝通。

中國商務部國際貿易代表兼副部長李成鋼昨晚也表示，中美雙方就以合作方式妥善解決TikTok問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。

顯然，雖然TikTok對特朗普爭取美國年輕人的支持很重要，但這只是中美雙邊經貿關係中的一個細節問題，並非改善雙邊關係的根本性障礙。真正的障礙是美國最近三屆政府的對華立場和作為，即不斷加碼打壓中國企業，用各種理由阻礙中美兩國在不同領域的合作（如限制簽發留學簽證、刁難中國留學生等），最近還有向美國的盟友施壓，要求他們減少與中國的經貿合作。美國在這方面為所欲為，經常用籠統的維護國家安全理由將中國企業列入黑名單，阻止這些企業與美國或美國的盟國做生意。就在中美馬德里磋商開始之前，美國上周又將23家中國企業列入受管制的實體名單，試圖製造輿論聲勢，爭取在談判中有更多「籌碼」。

中方堅持底線，反制美方霸凌

美國的這套談判戰術是老套路，在與中方打交道時已沒什麼用。美國貿易談判代表格里爾在第一天雙邊會晤之後見記者時強調，雙方討論了一些細節問題，中方在談判中的立場很強硬，要求美國撤銷對中國企業的制裁和限制，而美國出於國家利益的考量，不可能收回已經推出的措施。格里爾的這一表述很實在，點出了中美談判的癥結所在，也等於是披露了雙方的底牌，讓外界對談判的前景能有一個更接近現實的判斷。

中國堅持要求在平等的基礎上展開談判，爭取的目標是互利共贏。美方以國家安全為理由，憑藉在某些領域現有的優勢，肆意打壓中國企業，還想「長臂管轄」，逼盟國減少對華貿易、甚至對中國發動關稅戰（據英美兩國媒體報導，特朗普要求歐盟以中國和印度購買俄羅斯石油為理由，對中國和印度產品加徵100%關稅）。

美方以國家安全為理由，肆意打壓中國企業，甚至慫恿盟國對中國發動關稅戰（envato）

2021年1月拜登就任總統之後，中方一直要求美方取消特朗普任內在經貿領域針對中國的各種制裁和限制措施，但拜登卻不顧中美關係的長遠利益，變本加厲推出更多限制美國企業到中國投資的規定，並不斷加強對中國企業的打壓力度，包括要封殺TikTok。今年一月特朗普二次掌權，迅速推出對華高關稅，理由竟然是中國未能阻止芬太尼毒品經墨西哥進入美國。

這完全是無中生有的罪名。中國企業合法依規出口的化工原料，被不法分子幾經輾轉賣到墨西哥，最終製成芬太尼，偷運到美國牟利，問題的根源在美國自己，因為美國民眾大量吸毒，形成有利可圖的巨大市場，吸引毒品犯罪分子作案。中國多年來積極配合美國，對相關化工產品的出口嚴格把關，盡到了責任。所以，如果要讓中美兩國有穩定的經貿關係，美國必須平等對待中國，取消這種冤枉人的關稅，停止打壓中國。否則中國別無辦法，只能採取自衛措施，反制美國的霸凌，以維護國家主權和企業利益。

但特朗普的團隊一直相信，在中美博弈中，美國掌握著「足夠的牌」（這難免讓人想起，特朗普對澤連斯基說，烏克蘭「沒有牌」），所以美方仍不接受中方的要求，在打壓中資企業時依然我行我素，完全不顧中方的關切。格里爾昨天說，美中雙方就TikTok一事達成了技術上的框架協議，美方不會為了一款社交軟件而犧牲國家安全利益。

同樣，中國也會把國家安全放在首位，李成鋼昨天在記者會上談及TikTok時說，「中國絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議」。

寄望頂層溝通，達成具體協議

事到如今，雙方的底線已經清晰可見，但TikTok的命運尚存變數。已達成的框架協議最終能否得到確認，這應該是兩國元首本周五通話時的一項重要內容。各界期望周五的通話能產生積極成果，落實一些具體協議，因為美國與中國還未達成特朗普希望見到的雙邊貿易協議。

TikTok的命運尚存變數，已達成的框架協議最終能否確認，料成兩國元首本周五通話時的重要內容（AFP）

幾個月前，特朗普在關稅稅率問題上對中國漫天要價，遇到中國反擊（限制稀土產品出口）之後，不得不就地還錢，將稅率降低，但並未固定化，這對國際投資人和中美兩國企業都構成極大的不確定性及不可預測的風險。因此，如果中美高官這一輪磋商達成的各項協議能經兩國元首確認，最終寫在紙上，不僅能讓TikTok繼續運營，而且能極大地增加兩國經濟的穩定性。這當然是中國人的希望，但美方是否願意相向而行？這就很那說了，因為特朗普性情多變，經常朝令夕改，對此人們早有共識。