16/09/2025

《頭文字D》4K修復版9.17重映｜聲效升級＋賽車場面更立體 飛車太危險拒拍續集

Text: wong lin lin rachel

　　由周杰倫、余文樂、陳冠希、黃秋生等人主演，劉偉強與麥兆輝聯手製作的經典電影作品《頭文字D》，今年上映20周年，電影4K修復杜比全景聲9月17日重返大銀幕。劉導非常滿意並讚歎：「好自豪，點解20年前拍到一部咁好睇嘅戲？真係搵命搏！」他坦言不會開拍續集，相信令不少人失望。

 

Read more：羅莽現身《觸電》活動神情吊滯，柯煒林謝票派驚喜＋電影減價$60刺激票房

 

　　今年是《頭文字D》上映20周年，各地劇迷也舉行活動慶祝，香港作為這齣電影的原產地，當然要隆重其事，電影4K修復杜比全景聲於9月17日重返大銀幕。未上映先興奮，據知不少優先場電影門票預售爆滿。

 

 

　　對於電影受歡迎熱度至今未減，劉導自豪地說：「一個日本漫畫嘅故事畀我哋拍，90%香港演員，結果超乎大家嘅想像，20年後睇返都係咁好睇。今次4K修復版，提升畫質比以前嘅版本睇多好多嘢，聲音亦重新調整，感受好唔同，啲聲喺前後左右衝埋嚟，呢個係我最高興嘅效果。」

 

 

　　劉偉強對戲中的配樂也十分欣賞，不斷回味：「由開場，到拓海（周杰倫 飾）贏咗中里毅（余文樂 飾），每次重睇都好似歎緊老酒，好醇、好好飲！」他透露與配樂師陳光榮仔細調整配樂和車廂內外的引擎聲效，配合杜比全景聲後，令畫面變得更立體。

 

 

　　同時，在賽車場面上，當年也花了不少功夫，使電影更有睇頭，劉偉強表示：「無論AE86、GTR、Evanlotion都有性格，唔當佢哋係死物，當佢哋都係有血有肉嘅演員。睇番飛車場面，而家拍唔番，速度感同埋每個人與人之間嘅感情，係我哋團隊嘅驕傲。鏡頭穿過車轆到車廂，座山就拍到有生命嘅一樣，車路就好似血管流動。多謝當年一班日本飄移車手，每個鏡頭都係佢哋好用心、用精湛技術、用生命去同我哋搏返嚟，因為一個唔小心隨時就跌落山崖。」

 

 

　　由於「飛車」拍攝有很多危險動作，每天開工前，工作人員來回山道仔細檢查地面有沒有碎石，以確保安全。據悉劉偉強挑高危鏡頭親自揸機拍攝，他承認：「因為我知道自己想點，準確拿捏。」拍攝前，演員要訓練、賽車要改裝，就連「主角」秋明山都裝扮一下，劉導說：「座山完全冇燈，於是我同美術、燈光組一齊研究，用雪糕筒、街燈、廣告牌、圍欄、光管，每一區用唔同嘅燈光效果區分。」他笑言跟工作人員就像畫龍點睛，為一座黑鼆鼆嘅山添上生命。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

