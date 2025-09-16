消委會測試30款泥狀清潔面膜︰ 9成樣本含重金屬，五星Watsons最平$79！CHANEL及雪花秀不含重金屬

夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中有大量污染物，容易堵塞毛孔，泥狀清潔面膜有助深層清潔毛孔，但你有冇留意用緊的產品是否含重金屬，CP值又如何？消委會最近測試30款泥狀清潔面膜樣本，發現九成含有重金屬，2款樣本重金屬檢出量超出內地及美國的標準上限，另外4成樣本檢出香料致敏物質，皮膚敏感或患有濕疹人士應小心留意。

是次測試涵蓋30款以不同礦物泥為主要成分的泥狀清潔面膜，售價由每瓶／支$79至$610，若按每10毫升或10克樣本計算，售價由$5.3至$122，相差22倍。測試項目參考歐盟、美國及內地等有關要求，涵蓋重金屬、香料致敏物質、水楊酸、防腐劑及微生物安全等項目，並檢視樣本的標籤資料。

獲五星泥狀清潔面膜名單

測試中獲五星泥狀清潔面膜共11款，包括 $590 的CHANEL LE MASQUE CAMELLIA EXFOLIATING MASK，以及$79的WATSONS PORE CLEARING CLAY MASK，兩者每10克計平均價錢有5 倍之多。而Chanel LE MASQUE CAMELLIA EXFOLIATING MASK及Sulwhasoo玉容面膜是測試中兩款沒有檢出重金屬物質的泥狀面膜。消委會指皮膚因短暫接觸重金屬健康風險不高，但若皮膚長期使用或接觸高濃度重金屬，或有傷口、發炎等情況，則有機會增加身體攝入重金屬及持續累積的風險。

WATSONS PORE CLEARING CLAY MASK

1. CHANEL LE MASQUE CAMELLIA EXFOLIATING MASK｜容量：150毫升｜聲稱來源地：法國｜價錢：$590

2. innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask｜容量：100毫升｜聲稱來源地：韓國｜價錢：$135

3. WATSONS PORE CLEARING CLAY MASK｜容量：100克｜聲稱來源地：韓國｜價錢：$79

4. Pretti5 Mt. Fuji Clay Pore Perfecting Treatment Mask｜容量：100克｜聲稱來源地：日本｜價錢：$480

5. Sulwhasoo 玉容面膜 Clarifying Mask｜容量：120毫升｜聲稱來源地：韓國｜價錢：$320

6. IPSA 水亮淨肌海泥磨砂面膜LUMINIZING CLAY EX｜容量：100克｜聲稱來源地：日本｜價錢：$360

7. HARUHADA 深層淨化潔顏海泥面膜Purifying Clay Mask｜容量：100克｜聲稱來源地：日本｜價錢：$160

8. La Roche- Posay 深層控油淨化白泥面膜EFFACLAR SEBO-CONTROLLING MASK｜容量：100毫升｜聲稱來源地：法國｜價錢：$260

9. CLINIQUE All About Clean™淨肌防禦活炭磨砂面膜｜容量：100毫升｜聲稱來源地：美國｜價錢：$310

10. The Body Shop 茶樹淨肌深層面膜Tea Tree Skin Clearing Clay Mask｜容量：75毫升｜聲稱來源地：英國｜價錢：$239

11. Neogence 杏仁酸毛孔深層清潔泥膜｜容量：100毫升｜聲稱來源地：台灣｜價錢：$190

Aromatica砷及鉛量超內地及美國標準

礦物泥是泥狀清潔面膜的關鍵成分，然而重金屬有機會天然存在於不同礦物中。測試結果發現，逾9成樣本（28款）檢出至少1種重金屬。22款樣本檢出砷，檢出量為0.29mg／g至7.1mg／kg；28款樣本檢出鉛，檢出量為0.55mg/kg至14mg／kg。Aromatica Tea tree Pore Purifying Clay Mask 2% Niacinamide + 45% Clay膜砷及鉛量超內地及美國標準。

Aromatica Tea tree Pore Purifying Clay Mask 2% Niacinamide + 45% Clay所檢出的砷及鉛含量分別為3.1mg／kg及14mg／kg，超出內地（砷：2mg/kg、鉛：10mg／kg）及美國（砷：3mg／kg、鉛﹕10mg／kg）的上限要求

APIVITA綠瓷土深層潔膚面膜的砷檢出量則達7.1mg/kg，同時超出內地和美國上限。

Chanel LE MASQUE CAMELLIA EXFOLIATING MASK沒有檢出重金屬物質

Sulwhasoo玉容面膜沒有檢出重金屬物質

4成樣本檢出香料致敏物質

不少護膚品會添加香料成分增加產品的吸引力，惟某些香料物質可引致過敏性接觸性皮膚炎。測試歐盟《化妝品條例》（Regulation（EU）2023／1545）所規管的26種香料致敏物質，全部樣本均沒有檢出禁用的2種香料致敏物質，然而有4成樣本（12款）檢出1至5種香料致敏物質。

以檢出的香料致敏物質種類計算，1款樣本檢出5種，另1款檢出3種，有4款和6款分別檢出2種和1種，當中以芳樟醇及檸檬烯最為常見，分別於9款及6款樣本中檢出。一般而言，產品中香料致敏物質種類愈多，致敏風險有機會相應增加，曾患濕疹或屬敏感肌膚人士，應避免使用含大量致敏物質的產品。

Charlotte Tilbury GOODESS SKIN CLAY MASK樣本檢出5種香料致敏物質

Belief Super Knights-purifying clay mask樣本檢出4種香料致敏物質

消委會建議挑選和使用泥狀清潔面膜時，可參考以下幾點：

- 選購時宜細閱產品成分、使用方法和標籤資料。患有濕疹、過敏肌膚的人士，應小心選擇，避免使用含高濃度或多種致敏物質的產品

- 留意泥狀清潔面膜建議的駐留時間，駐留時間太長可能令皮膚過度乾燥，甚至增加過敏風險。當面膜開始乾涸時，宜以溫水稍為弄濕面部並輕柔打圈按摩，以帶走老化角質及粉刺污垢

- 即使屬油性肌膚亦應避免過度清潔，每星期使用1至2次泥狀清潔面膜已足夠，日常早晚則應以溫和洗面產品潔面，然後做好保濕，有助減少皮膚出油