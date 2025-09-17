上次提到，萬一我們在晚年時失去自理能力，有很大可能要入住老人院（準確來說是護理安老院，即是有專人照顧起居飲食那種）。但本地公營的護理安老院，雖然收費相宜，但卻不是你想住就住到，是要輪候的，動輒3-5年不等；退而求其次，想住私營的護老院，每月的費用又不是人人能夠負擔。

近年大灣區已經成為港人的「後花園」，這當然包括養老在內。今次本來想跟大家談談這個話題的，但政府剛推出的新一批銀色債券（下稱銀債），前日（15/9）已經可以認購了，所以，我今日想跟大家談談新一批銀債的認購策略，各位已「夠秤」認購者不要錯過了。

銀債是政府專為60歲或以上人士而設的定息投資工具，已「夠秤」認購者不要錯過（envato）

2025年的銀色債券，已經是政府推出的第十批專為60歲或以上人士而設的定息投資工具。首6批銀債的保證息率都是4厘以下，而發行額最大都只是300億。

到了2022年的第七批銀債，保證息率升至4厘的較吸引水平，而發行額又超過400億，基本上能滿足大部分需求。近3批的發行額更是500億，最終發行額全加碼至550億。

但更重要的是，這幾批銀債的超額認購倍數都維持在一倍之下。最近兩批更不約而同是0.4倍，意味銀債的需求和供應大致平衡了（見表一）。

當然，如果政府再發行多一點，讓有能力人士可以多配幾手，或許超額認購的倍數會再增加的（人數未必會增加很多），因為據我所知，有能力認購多一點者大有人在。只不過，銀債某程度是長者福利，政府總不能像認購新股般，採取認購得多就分得多的策略。

再者，銀債是採取循環分配機制，即是凡有認購者，首先每人1手，然後到認購兩手者，每人再分一手，然後到認購3手者，如此類推。如是的話，雖然最近兩批銀債都列明，最高分配手數可以達到100手，即100萬。但以循環分配機制去分配，在正常認購反應的情況下，根本不可能分到100手的。

既然如此，大部人都只會參考過去的分配手數去認購，免得多餘的資金被綁一段時間。

另外，值得一提的是，如果大家有認購2022年的那一批銀債，剛好於昨日（9月14日）期滿了，即是說，你會收回當日認購的金額。該批銀債最多分配手數是21手，即21萬元，而絕大部分人都是分到20手，即20萬元。

不過，基於前兩年都可以分配到23-25手之間，因此，如果你想剛獲得最高分配手數，或至少最多人可分到的手數，自己最好補多幾萬元。我建議大家認購25-30手，即25-30萬便足夠。

再詳細看一下去年和今年的銀債條款，幾乎是完全一樣的，唯一分別就是保證息率由去年的4厘，減至今年的3.85厘，即少了0.15厘。如果美國真的步入減息周期，這個息率水平又不算差；再比較近期的港元定期，這個息率更是十分吸引了。

因此，我的總結是，如果大家都「夠秤」了，即1966年或之前出生的人士都可以認購（如果是66年底才出生，這一刻其實只有58或59歲，視乎已過生日），如果真的想多分配一點，就唯有「招募」一些66年或之前出生的人士了，不要錯過這些「長者福利」呢！

最後，我想補充一點，政府仍然可以多發行一些債券，因為即使連續3年都認購了，手上也只有60-70萬元的債券（這些都是優質債券），作為退休的定息投資工具，金額仍然是偏少的。

又或者，政府可以考慮發行稍長年期的債券，可以先試5年的，看看市場反應。如果作為退休理財工具，年期稍長是可以接受的。美國的國債，有不少都是10年，甚至30年期的。

我認為，暫時香港不需要發行這麼長年期的債券，但5年絕對值得考慮，令退休人士可以鎖定未來5年的定息收入。

表一

最近4批銀色債券保證息率和認購反應（表一） 發行年份 2022 2023 2024 2025 保證利率（厘） 4.00 5.00 4.00 3.85 有效申請宗數（萬） 28.96 32.3 30 ? 有效認購金額（億） 624.6 717 699 ? 發行額（億） 350# 500^ 500^ 500 超額認購（倍） 0.79 0.4 0.4 ? 最多獲配手數* 21 23 24 ? #最終發行額450億元 ^最終發行額550億元

表二

第十批銀色債券發售詳情

發行年期：3年

認購金額：最低1萬元

發行總額：目標發行額500億元，可按實際需求提高至最多550億元

利息：每6個月派息一次，利息與通脹掛鈎，並設4厘定息保證回報，以較高者為準

認購期：2025年9月15日上午9時至2025年9月29日下午2時

認購渠道：20間配售銀行和28間證券經紀

申請資格：年滿60歲（1966年或之前出生），並持有有效香港身分證的個人投資者

最高配發金額：100萬（100手）

配發機制：循環配發

發行日：2025年10月10日

注意事項：不設二手市場，債券到期前，只能透過配售銀行或券商以原價加期間累計利息向政府出售

作者電郵：lkslo@yahoo.com