陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

17/09/2025

GLOBAL Wednesday｜拆解施政報告　恒指半日反彈逾370點！市場料美國減息在即 美股、美元點行？

#hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #光大證券 #恒指 #美股 #香港股票 #恒生指數 #分析 #港股 #施政報告 #議息 #FOMC #減息 #TSLA #Tesla #特斯拉 #OCRL #甲骨文 #Oracle #谷歌 #Google #CNXN #地平線機器人 #01651 #0+39660 #FOUR #津上機床中國 #中芯國際 #金蝶國際 #00268 #00981 #00175 #吉利 #聯想 #00027 #02432 #00992 #越疆 #銀娛 #PC Connection #Shift4 Payments #JPY #日圓 #加元 #CAD
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　港府周三（17日）公布新一份施政報告，港股半日升373點，當中提出的政策對大市有咩影響？本周為超級議息周，分別有美國、英國、日本等多國央行，而市場預計美國及加拿大都會減息，對美元及非美貨幣會如何走？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/fKU4o83P47g?feature=shared

 

►把時間軸拉到2:00:27開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

