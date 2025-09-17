港人即日起於深圳購物 可用AlipayHK退稅 即時港幣到賬

以往香港人在國內購物，離境時想退稅，要用信用卡或現金結算，流程繁複、到賬需時比較長，又會遇到外幣兌換損失等問題。由即日起，港人在深圳熱門商圈shopping退稅，就沒有這個煩惱，因為AlipayHK正式成為本地首家電子錢包推出離境退稅服務，可以即買即退集中退付點辦理退稅，於6個出入境口岸退稅點，以港幣退稅，款項極速直接存入AlipayHK賬戶，非常方便！

即日起，港人在深圳超過1,500間退稅商店購物並提供退稅單，即可到AlipayHK合作的熱門商圈如深圳福田星河COCO Park的集中退付點或6個出入境口岸完成辦理即買即退或一般離境退稅手續。只要於AlipayHK首頁搜尋「退稅」進入相關小程式，並揀選相關目的地退税，或掃描退税服務點Alipay+退稅受理台卡即可顯示退稅碼，一掃即可將退稅款項極速以港幣存入 AlipayHK 賬戶，與過往退稅到信用卡或銀行賬戶相比，大幅節省時間。

深圳市稅務局第二稅務分局局長戴文忠表示：「很高興AlipayHK選擇將港人離境退稅服務的首發落戶深圳。作為落實國際離境退稅政策的重要舉措，我們選擇與香港最多活躍用戶的電子錢包，同時也是港人北上消費最多的電子錢包合作，推出數字化退稅體驗，預計將提升港人在深消費意願。」

AlipayHK行政總裁李詠詩表示：「2024年逾200萬港人使用AlipayHK北上消費，使用人數履創高峰，數據顯示港人亦特別喜愛在深圳消費。很高興和深圳市稅務局攜手推動政企合作創新，讓AlipayHK成為香港首個支援在深離境退稅的電子錢包。未來我們將持續拓展本地及跨境便民服務，將進一步提升港人北上使用AlipayHK的便捷性與深度體驗。」

AlipayHK

網址：alipayhk.com