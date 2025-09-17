施政報告2025｜發展遊艇經濟「港艇北上」！明年馬年 推廣賽馬旅遊！

今日施政報告的訊息量太多，相信大家都未必全部接收到，針對文化及旅遊，記者找出一些重點，覺得大家應該比較有興趣想知道。喜歡睇演唱會的人，最興奮應該是「香港體育館改為演唱會優先」，希望有更多紅館show，不用常常長途跋涉入亞博！另外，繼「港車北上」後，政府將發展「港艇北上」，不過這個項目門檻比較高，至少要有隻艇吧！

中外文化藝術交流中心

- 香港是全球三大藝術品交易中心之一，政府會大力打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐，吸引更多國際拍賣行、畫廊及專業人才落戶，包括強化國際藝術品交易平台，與巴塞爾藝術展（Art Basel）深化合作，鞏固香港為區內唯一主辦城市的地位。

- 西九作為香港最重要的文化藝術基建投資，西九文化區管理局會舉辦更多高知名度的國際性大型活動。另外，除了在國際和內地巡展M+和香港故宮文化博物館的展覽和館藏，M+也與國際知名博物館聯合策展；並籌劃《大狀王》進行更多內地巡演，將其打造為經典長演音樂劇。西九碼頭將於年底啟用，提升西九交通便利，加強文化藝術、娛樂消費和旅遊互動發展。

- 隨著啟德體育園啟用，政府已公布優化各表演場地——香港體育館改為演唱會優先，東九文化中心推動長期演出和藝術科技，沙田大會堂演奏廳設為粵劇優先場地。

- 康文署指定設施將會引入市場營運模式，提供更多元的增值活動，包括在博物館閉館日出租場地供舉辦商業或私人活動、開放更多場地作租用、推出收費的旅客導賞、開發更多文創產品，提升體驗和經營效能。政府亦會探討邀請市場參與，提升鯉魚門公園度假營的營運及在指定試點營運沙灘，建設康樂休閒及水上活動熱點。

「無處不旅遊」

截至今年8月，整體訪港旅客人次達3,320萬，較去年同期大幅上升12%。文體旅局會加強發展具本地和國際特色的旅遊產品及項目，貫徹落實「無處不旅遊」。

- 發展遊艇經濟

香港擁有1,180公里海岸線和263個島嶼，有優勢成為亞洲遊艇樞紐，政府將會優化遊艇產業配套，推廣高端遊艇旅遊，包括增加約600個遊艇新泊位，涵蓋前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建及紅磡站臨海項目。亦會推動粵港澳遊艇自由行系統建設，與廣東省政府商討「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施。

- 發展「盛事+旅遊」

今年是香港迪士尼樂園成立20周年，樂園將提升園區設施。政府亦會繼續帶領海洋公園，聯同香港旅遊發展局推出更多大熊貓主題活動和產品，延續大熊貓熱潮。明年是馬年，香港賽馬會將策劃以馬為主題的慶祝活動及表演，推廣賽馬旅遊。

- 發展郵輪旅遊

香港郵輪旅遊發展持續良好，預計今年郵輪訪港航次比去年增加約20%。文體旅局將於年底內展開啟德郵輪碼頭營運商的招標工作，提升啟德郵輪碼頭的吸引力和競爭力。

- 發展「生態+旅遊」

政府會落實「發展旅遊熱點工作組」提出的「四山」旅遊，提升郊野公園配套，以及建造如樹頂歷奇、戶外歷史遺蹟博物館及新式露營地點等新設施。

- 推行特色地方主題深度遊

旅發局會推出升級版「香港美酒佳餚巡禮」，加強向全球宣傳香港多元酒吧餐飲與國際美食之都的魅力。政府會分階段美化蘭桂坊和附近街道，推動「社區營造」。民政總署亦會優化申請指引，便利在鄉郊地區營運民宿和度假營，發展局亦會便利村屋改裝成民宿或餐廳小店。

- 推出嶄新通關模式

正在重建的新皇崗口岸和沙頭角口岸會實施「合作查驗、一次放行」通關模式，放寬經常訪港旅客使用e-道的登記條件，並於港珠澳大橋香港口岸設立全港首個「無感通關」試點，透過人面辨識科技完成過關手續。