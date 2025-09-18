九次美減息對股市的影響

今早（18日）凌晨，美聯儲局會公布減息結果，無論是減25點子還是減50點子，應是聯儲局開展一個一、兩年的減息周期，歷史上減息會對股市起甚麼影響？

先講昨日（17日）港股對減息的反應：升了。

港股昨日全天維持震盪上行走勢，恒生指數收市漲1.8%，報26908點；恒生科技指數漲4.2%，報6334點；國企指數漲2.2%，報9596點；紅籌指數漲0.9%，報4319點。

盤面上，職業教育板塊走高，半導體股強勢，內房股、航空股回暖。個股方面，花樣年控股(01777)漲27%，商湯(00020)漲15.8%，百度(09888)漲15.7%，蔚來汽車(09866)漲11.5%，優必選(09880)漲10.2%，藥捷安康(02617)漲9%，中芯國際(00981)漲7.1%，騰訊音樂(01698)、寧德時代(03750)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)均漲超5%，美團(03690)漲4.9%，小米集團(01810)漲2.5%，網易(09999)漲1.1%，快手(01024)漲3.5%，嗶哩嗶哩(09626)漲2.7%；蘋果概念走高，藍思科技(06613)漲超8%；黃金股集體下跌，靈寶黃金(03330)跌超4%；健康160(02656)上市首日漲超137%。

歷史上的9輪減息周期內，對各主要市場走勢如何，以圖說事（圖一、圖二）。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

