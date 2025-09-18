十一國慶交通優惠｜免費搭電車＋小輪＋港鐵送7.6萬張車票+綠在區區回收雙倍積分

全民慶祝中華人民共和國成立七十六周年！當日大家出門慶祝乘搭交通工具都優惠，10月1日免費乘搭電車及多條渡輪航線，港鐵當日將以抽獎形式向市民送出76000份電子單程票。小童可以指定支付方式免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士大部分日間巴士路線，當日生日的乘客可免費乘搭指定航線。除此之外，部分公眾街市將推出不同優惠，而當日往「綠在區區」社區回收網絡進行回收，也可獲雙倍「綠綠賞」積分！

• 免費乘搭全線載客電車



• 10月1日上午9時至下午6時經「MTR Mobile」手機應用程式舉行抽獎，送出合共76 000份電子單程票，中獎者須於指定期限內換領以免費乘搭一程本地車程*（60000份）、羅湖或落馬洲站過境車程（10000份）或機場快線車程（6000份）。機場快線、高速鐵路、輕鐵、東鐵線頭等、羅湖及落馬洲站過境車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外。



• 免費乘搭「尖沙咀-中環」航線

• 免費乘搭「北角-紅磡」及「北角-九龍城」航線。



• 小童八達通乘客免費乘搭九巴及龍運巴士的日間巴士路線。



• 小童八達通乘客免費乘搭嶼巴的日間巴士路線（路線1S、2S、11S、13S、21S及23S除外）。

• 小童乘客使用八達通或其他電子支付方式可免費乘搭城巴的日間巴士路線（A、B及H線除外）。



• 派發1 000張「中環-紅磡」航線乘船券及1 000張「北角-觀塘-啟德」航線乘船券於10月1日免費乘搭。



• 10月1日生日的乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。

飲食及消費方面，超過1 000間食肆及商戶會於10月1日提供餐飲優惠。食物環境衞生署轄下部分公眾街市及「本地魚菜直送」實體店、網店或手機應用程式將推出不同優惠。10月1日於環境保護署「綠在區區」社區回收網絡進行回收，也可獲雙倍「綠綠賞」積分。







• 食環署天幕街市、香港仔街市、荔灣街市和食環署東日街市推出不同優惠，優惠期9月底至10月中（視乎個別街市提供的優惠）





• 香港國際機場將提供購物及餐飲消費雙倍積分優惠。憑銀聯卡滿額消費，更可獲額外獎賞。詳情於活動推廣期開始當日上載到網站，優惠期9月底至10月中。

• 魚類統營處、蔬菜統營處在荃灣愉景新城的「本地魚菜直送」實體店、「本地魚菜直送」網店或手機應用程式購買指定產品可享七六折優惠，優惠期10月1至7日。

• 香港科學園內不同食肆就指定菜式或餐飲提供優惠，顧客可於「HKSTP」手機應用程式領取電子餐飲優惠券，優惠期10月1至7日。

• 「香港・設計廊」灣仔會展店及網上店（只限香港）購物淨價滿76元，即享額外九折優惠。（受條款及細則約束），優惠期10月1至7日。

https://www.nationalday76.gov.hk/tc/offer.html