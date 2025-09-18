香港迪士尼3人同行年票8折｜飄雪聖誕+小馬紅心迎馬年+2026活動預告

Disney粉絲注意，香港迪士尼樂園最新公佈年底至明年2026年全年派對玩不停精彩內容，包括安娜、愛莎與基斯托夫點亮聖誕派對、紅心馬年反斗派對，而朱迪與阿力、鋼牙奇奇與大鼻帝帝，以及亨利爵士與阿拔亦將輪流擔任派對主人，令人期待驚喜體驗。想玩得更盡興兼全年無限任玩，留意香港迪士尼樂園3人同行年票8折優惠，以及7折延續「奇妙處處通」會籍詳情，即睇更多精彩活動預告！

迪士尼樂園精彩活動一浪接一浪，先由迪士尼惡人接管萬聖派對，緊接著安娜、愛莎和基斯托夫大開雪亮聖誕派對，小馬紅心以笑聲陪你歡度農曆新年，Duffy與好友亦會與粉絲舉行年度派對。人氣角色如朱迪與阿力、鋼牙奇奇與大鼻帝帝，以及亨利爵士與阿拔亦將輪流擔任派對主人，延續派對歡樂！一眾迪士尼朋友邀請各位賓客參加20周年奇妙派對，一起狂歡至2026年6月。賓客敬請期待下年推出的香港迪士尼全新 Pixar 主題夏季活動！明年暑假Marvel超級英雄會粉墨登場，樂園亦將推出一系列全新主題商品，粉絲們切勿錯過。

與迪士尼惡人反轉萬聖派對（2025年9月19日至11月2日）

黑魔后將率領10位惡人及其手下佔領美國小鎮大街，帶來全新「惡人反轉大街派對」，活動期間，一對對迪士尼主角與奸角亦將現身園區各處與賓客近距離互動，包括黑魔后與愛洛公主、紅心皇后與愛麗絲、虎克船長與溫蒂 ；今年更有邪惡新勢力紅女巫加盟，趁著萬聖節反轉迪士尼！

萬聖節2025︱迪士尼樂園全新惡人反轉大街派對、阿Jack怪誕大餐及精品，港人限定$669入園2次

朱迪與阿力大開優獸狂野派對（2025年11月）





隨著《優獸大都會2》於11月上映，朱迪與阿力將由大銀幕玩到香港迪士尼，主持最狂野的派對！粉絲可於「迪士尼好友巡遊派對」中跟兔子朱迪與狐狸阿力盡情狂歡，再前往位於探險世界的新基地近距離見面！一系列全新《優獸大都會》主題商品、美味佳餚與驚喜體驗即將登場。

安娜、愛莎與基斯托夫點亮聖誕派對（2025年11月14日至2026年1月4日）

今個聖誕，魔雪奇緣世界將綻放雪亮光芒！由小鎮到森林，整個阿德爾王國將充滿聖誕派對氣氛。基斯托夫邀請賓客一同為斯特準備冰雕禮物，再與安娜、愛莎和阿德爾居民一起於飄雪中共舞，感受冰雪王國的節日魅力。



今年樂園的聖誕傳統節目「夢想成真聖誕樹亮燈禮」將加入新元素，於奇幻飄雪與無人機表演下，送上《魔雪奇緣》主題驚喜！於幻想世界，灰姑娘旋轉木馬將換上全新節日裝飾，聖誕高飛與迪士尼朋友將參與「迪士尼聖誕音樂Live！」，聯同香港兒童合唱團以及三位本地人氣歌手馮允謙、周殷廷及許廷鏗，分別於11月22日起連續三個週末，演繹耳熟能詳的迪士尼金曲，帶領賓客展開一場音樂盛宴！

米奇與好友隆重呈獻跨年倒數派對（2025年12月31日）

歡送2025，迎接2026！「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」周年限定夜間匯演，於音樂與歡樂洋溢的「跨年倒數派對」中度過除夕夜，米奇與一眾迪士尼朋友將驚喜現身，帶領倒數時刻；配合煙火、全新投影和無人機表演，點亮夜空，為新一年揭開序幕。

紅心馬年反斗派對（ 2026年1月30日至3月1日）





迎接馬年，來自彼思動畫製作室《反斗奇兵》的小馬紅心將於香港迪士尼樂園登場，並成為派對主角，馬不停蹄地為賓客舉辦充滿歡樂的新春慶典，送上新年祝福，反斗迎馬年！

Duffy與好友舉行萌粉派對（2026年3月20日至6月7日）





踏入春日，年度盛事「Duffy與好友同萌遊」溫馨回歸！由Duffy與好友親自主持，邀請所有萌粉齊聚一堂，派對當然少不了限定商品、春日限定美食，和互動時刻。

鋼牙奇奇、大鼻帝帝與克莉絲的掏金派對（2026年4月）





鋼牙奇奇和大鼻帝帝做主角擔大旗？這對淘氣孖寶將與歌姬克莉絲組隊，一同舉辦全鎮盛事，慶祝發現史上最大黃金石！投入這場配合現場音樂的全新互動體驗，賓客將有機會與樂隊一同演出，讓灰熊山谷充滿歡樂與生氣！期間，鋼牙奇奇、大鼻帝帝與克莉絲將在園區中四處遊歷探險，展開鬼馬的互動，讓每位賓客樂在其中！

亨利爵士與阿拔的莊園派對（2026年5月）

香港迪士尼獨有的人氣主題園區——迷離莊園，有性格孤僻的探險家亨利爵士與調皮搗蛋的同伴猴子阿拔現身，與賓客來一場全新神秘又奇趣的互動體驗！

3人同行即享限時「奇妙處處通」年票8折優惠

一口氣睇晒樂園年底至明年的精彩的體驗，好想一次過玩齊？！9月17日起以3人行8折優惠成為「奇妙處處通」會員，全年無限暢玩香港迪士尼樂園，或以7折延續「奇妙處處通」會籍，全年無限任玩！



詳情 https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/