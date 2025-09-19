以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

以色列政府在加沙對巴勒斯坦人民的種族滅絕暴行，是世界上任何有良心的人都要譴責的，我認識的一些猶太人朋友，同樣對以色列政府的做法十分反感。

聯國報告，詳列以國政府暴行

冰凍三尺非一日之寒，聯合國人權委員會4年前已成立了一個獨立的調查委員會，專門調查以色列政府有無大搞種族滅絕，終於在周二（16日）發表了一份72頁的報告，詳細羅列出以政府的暴行，據此報告，起碼已有64964名巴人遇害，所用手段包含甚廣，除了槍殺、轟炸等傳統軍事手段外，現時最危險的是有系統地阻礙食物運送，故意餓死在以色列控制區的巴人。

那裏的房屋9成以上已被破壞或被毀，人口不斷被強迫遷徙，食水不足並受污染，醫療系統崩潰，以色列政府似還有意識地製造困難，使巴人難以生育下一代。他們的意圖也呼之欲出，若巴勒斯坦人民死光死淨，便再無巴人領土問題，以色列便可更放心劃地為王，放心佔領。

以色列政府似乎有意識地在加沙製造困難，使巴人難以生育下一代，做法惹人反感（AFP圖片）

巴勒斯坦在1948年以色列立國之時，並非無主之地，巴人在該地已居住了1300年。1948年以色列建國時，大批猶太人跑到那裏復國，65萬人從120萬巴人原居民手中搶奪土地，所會引起的衝突不問可知。1960年巨星保羅紐曼（Paul Newman）與伊娃馬利聖（Eva Marie Saint）主演了一套電影《戰國英雄》（Exodus），並有一首流行多年的同名插曲《Exodus》，由白潘（Pat Boone）原唱。

此電影根據Leon Uris同名小說拍攝，影響極大，據說小說有2000萬人讀過，其內容把以色列人說成是被害者，但都是英雄人物，巴人則都是怯懦的加害者，西方人（尤其是美國人）十分受此論述影響，以為道德上應支持以色列，傳媒更有把巴人描繪成恐怖分子，這是後話。

不過，有大量歷史證據證明以上論述完全錯誤，充滿歪曲偏見，我們就算用常識想想，也可知以色列佔了別人的土地，怎可能說他們是受害者？

最近兩年，以色列在加沙的濫殺無辜，已通過無遠弗屆的互聯網傳到世界。聯合國的調查不一定都可靠，但港人應早已看到大量相關的報道，再加上香港少見的戰地記者張翠容曾親身到那裏探求真相，聯合國報告的主要結論得到多方印證，應可確立。

聯合國成立的專門調查委員會周二（16日）發表報告，詳細羅列以色列政府的暴行（AFP圖片）

世界的輿論在大量的證據面前，也不可能被以色列政府隻手遮天。美國校園中同情巴人的學生雖受到某些財團及政府的打壓，但承認巴勒斯坦有資格立國並加入聯合國的國家已增至147個，甚至美國的盟友，法國、英國、澳洲、加拿大也看到形勢不妙，打算承認巴勒斯坦為獨立國家。

巴人建國條件，遭以破壞殆盡

其實光是巴勒斯坦建國，也不能完全解決問題。以色列在佔領區營運多年，早已把不少巴人建國的條件破壞殆盡。例如以色列控制了當地的水資源，巴人只能得到20%的水源。現時管治巴人的「巴勒斯坦民族權力機構」（Palestinian Authority），權力很受限制，其選出來的主席要得到以色列政府的認可，出入境也要以方批准。以方又控制著巴方的增值稅，又在巴方地區建立了不少軍方所支持的「安全社區」。巴方若不能使以方放棄掉其權力及干預，名義上的建國實在解決不了多少問題。

關鍵當然是美國的阻撓，美國早已多次在安理會中用她的一票，否決掉任何巴勒斯坦建國的動議。這裏有些奇怪，為何美國如此偏袒以色列？

美國著名政治學家米爾斯海默（John Mearsheimer）與沃爾德（Stephen Walt），曾在2007年出版了一本書專門分析以色列游說集團對美國政府的巨大影響，當中列舉出大量證據，說明美國政府幾乎已是條件反射式的支持以色列的任何政策，就算是違反美國國家利益及不道德的，美國也會無條件支持。二人成書於18年前，但其內容及分析今天完全沒有過時，支持以色列的種族滅絕計劃，以後還談甚麼道德？得罪中東諸國，連盟友也要割席，對美的利益甚有損害。但美國不但外交上全力支持以色列，還不斷向她輸血。

以游說集團強大，獲巨額美援

以國雖十分富裕，絕非貧窮，但卻是美國外援的最大受益國，到2022年為止，共獲得的美援有估計為1500億美元，而且用錢在甚麼地方不受限制。以方雖然獲利甚多，但在國際上卻又曾做出過不少違反美國利益之事，並非可靠的盟友。

美國為何如此愚笨？主要原因是自60年代中期以後，其在美的游說集團非常強大，美國的政客要有一官半職，得罪這些控制不少傳媒、智庫、財團及政治組織的利益集團，是自尋死路。是耶非耶？可讀一讀米氏等人大作的詳實論據。

【知識庫】聯合國獨立調查報告重點

－聯合國人權理事會於2025年9月16日發表獨立調查委員會報告，指控以色列在加沙犯下種族滅絕罪行。



－認定以色列政府及安全部隊違反1948年《防止及懲治滅絕種族罪公約》，具備種族滅絕的行為與意圖。

－指控以軍採取4種種族滅絕行為，包括大量殺害和嚴重傷害巴勒斯坦民眾、實施全境封鎖阻斷人道援助造成饑荒、系統摧毀醫療及教育系統，以及針對兒童進行攻擊。

－強調這些行為意圖，是消滅加沙巴勒斯坦人作為一個民族群體的全部或部分存在。



－報告已向國際刑事法院提交數千份證據，包括目擊證詞與衛星影像。

（本文原載於9月19日《香港經濟日報》）