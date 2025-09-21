英美特殊關係變色，同陷跨大西洋內亂

周三（17日），美國總統特朗普伉儷抵達英國，展開為期兩天的國事訪問。特朗普從不掩飾他對英國王室排場的嚮往，面對列隊迎接的御林軍，他心情激動之下，快步搶到了英王查理斯三世之前，活像是和自己的侍從官一同檢閱皇家衛隊。



然而就在他到訪前，號稱「跨大西洋緊密關係」的美英兩國，均發生了影響深遠的重大政治和社會事件：在美國，特朗普的MAGA（讓美國再次偉大）陣營重量級人物、31歲共和黨青年名嘴柯克，在猶他州猶他谷大學的一場公開辯論活動中，被一顆子彈貫穿頸部斃命。



柯克被殺後，特朗普第一時間把這宗血腥暴力事件歸咎於「極左勢力」。他宣布全美為柯克下半旗致哀，又承諾會「狠狠出手」為柯克報仇。特朗普的言論為美國國內的政治撕裂火上澆油，MAGA陣營宣稱柯克成為該運動的殉道者，不少人直言和左翼的「辯論已經結束，現在必須戰鬥。」



MAGA：現在必須戰鬥



相反，左派和自由派圈子則對柯克被殺無動於衷，甚至不乏幸災樂禍之人。這派媒體和網紅指出，特朗普借柯克之死收割政治利益，事實上過去針對民主黨和少數族群的政治仇殺也時有發生。例如今年6月14日，明尼蘇達的民主黨州眾議員霍特曼，就與丈夫在布魯克林家中遇刺身亡。同黨的州參議員霍夫曼與妻子亦在鄰近的住所遇襲中槍，但雙雙生還。



美國左、右翼圍繞柯克遇刺事件展開的攻訐，徹底蓋過了另一件事：柯克遇刺次日，是九一一恐襲24周年紀念日。這也就令柯克之死，具有了劃時代的象徵意義 - 它正式確認了美國兩大政治派系，及普羅大眾最為關注的事件，已經由反恐時代的外部威脅，轉為了內部矛盾，或近年出現的一個更具驚慄效果的說法 - 美國內戰。



特朗普在二度競選總統時，曾信誓旦旦承諾他將擺脫黨派之爭，成為所有美國人的總統。但當柯克被殺後，他以總統之尊，非但沒有致力平息美國社會的政治仇恨，反而任意激化對立情緒。因此，美國國內有一種輿論意見認為，柯克的被殺與特朗普的推波助瀾，毀掉了美國左、右翼和解的最後機會，雙方從此走向「內戰」的不歸路。



倫敦上演反移民大示威



特朗普訪英，搶在查理斯三世前閱兵（美聯社）

而特朗普還打算把他的極右翼政治之手伸到英倫，他在抵達倫敦後發文，表達自己對英國王室盛大歡迎儀式的「特殊愛好」，稱：「這兒有很多東西溫暖著我的心，我愛這裏！」特朗普的到訪，同樣刺激了英國國內的政治對立。



就在他到訪前，英國極右翼政治黨團組織了一場規模空前的反移民示威，單是倫敦就有十萬人參加，整個中區成了示威旗職的海洋。他們不僅打出了代表聯合王國的米字旗，和代表英格蘭的聖喬治十字旗，還揮動著以色列國旗，支持以軍在加沙的行動。不少人更戴上印有MAGA標誌的帽子，以表達對特朗普的支持。



包括英國工黨國會議員在內的英國左翼，亦組織了反極右翼的抗議行動。他們還在王室迎接特朗普的溫莎堡外牆，投射特朗普與美國富豪淫媒愛潑斯坦的照片，以示不滿。益普索機構的民調顯示，僅36%英國人認為美英仍存在「特殊關係」，約1/3被訪者支持在特朗普訪英期間舉行抗議行動。



不過，英國左翼陣營亦承認，在國內經濟不景氣，及社會矛盾激化，及大西洋彼岸MAGA運動的推波助瀾下，英國的極右翼力量迅速抬頭，變得難以抵擋。



英美同步走向排外



美英兩國特殊關係在列根 - 戴卓爾夫人時期奠定了冷戰的勝利，在克林頓 - 貝理雅時期開啟了全球化進程，在小布殊-貝理雅時期打響了反恐戰爭，而在特朗普-施紀賢時期，這層關係徹底變色，社會走向排外，政治趨於內鬥。英美輿論亦承認，這是兩國同步走向衰落的一種「自然反應」。

華郵：舊排場再難安撫世界



深陷國內黨派和意識形態鬥爭的美國媒體，對特朗普的訪英之行大潑冷水，《華盛頓郵報》指出，美英兩國「昔日那盛大的儀式與排場，再難以安撫一個走向危機的世界。」



該報如是稱，美英兩國曾幾何時是全球舞台的領導者，共同應對過無數重大危機。「美英領導人並肩而立，總能給世界帶來一種穩定的秩序感，能讓世界有所依賴。」可如今，情況不一樣了，「大多數人不再認為英美站在一起，世界就會好起來。」



英美特殊關係是如何在短短四十年間，由引領風騷轉向衰落的？當年，亨廷頓的「文明衝突論」大行其道之時，我滿以為這就是一位美國學者對西方文明前景的學術分析。事後看來，這裏包含一個「先有雞還是先有蛋」的問題 - 也許美英當時已有了在全球重新洗牌，鞏固其全球霸主地位的打算，才捧出了亨廷頓，為其在中東，甚至全球掃除「異端」提供「出師表」？



事實上，冷戰結束後世界並未和平。今天的英國和歐陸極右翼跟著MAGA鼓吹反移民，卻不敢正視問題的根源：正是因為他們支持了對中東的連場戰爭，才在地中海製造了這麼多的難民。