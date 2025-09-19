  • 報價
基金債券攻略
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

19/09/2025

「搣本」有理，長期「搣本」不合理

#理財智慧 #基金債券攻略 #理財 #基金 #派息基金 #資本 #可供分派收入 #派息 #搣本 #基金價格
  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日談到，坊問有種說法，就是派息基金為了吸引投資者，往往以高息招徠，萬一投資不似預期，未能賺到收益，就「搣」投資者的「本」去派息！實情是否如此？我今日想跟大家解說一下。

 

　　正如上次我所說，根據證監會的指引，基金公司需要披露所有派息基金，過去一年的派息「成分」，以供投資者參考。今次我就用安聯收益及增長基金，過去一年的派息成分做例子，跟大家探討下「搣本」派息的問題。

 

　　首先，讓我說明一下派息「成分」中的「資本」和「可供分派收入」（又稱可供分派淨收益）。明白了這兩者的真正「成分」，會令大家對所謂的「搣本」派息有更深入的理解。

 

　　首先，所謂的「資本」，不是指投資者原來的投資，而是未變現的淨增值（net unrealized gains, 即未變現增值減未變現虧損），以及上一個財政年度派剩了的「可供分派收入」。

 

　　用我們普羅大眾的說法，即是基金持有的投資項目，例如股票或債券，有些升了，有些跌了，加加減減之後，如果是正數，但又未沽出的話，就以「資本」作為歸類。

 

　　還有就是上年基金賺了的錢，全年都派不完，派剩了的，就撥作下年派息之用，這也算「資本」。

 

　　至於「可供分派收入」，就是真正落了袋的錢，主要就是股息收入、利息收入、債息收入，以及已變現的淨增值，即是這不再是帳面上的利潤，而是真正落了袋的增值部分（扣除開支才計算）。至於股息、利息和債息收入就是股票的派息，債券的派息和存款的利息。

 

　　過去一年（2024年8月至今年8月），安聯收益及增長基金的派息成分中，每月派息中，都有一部分是從「資本」中撥付，其中今年5月和6月更是100%。但也有一次是97%從可供分派收息中撥付（見附表）。

 

　　如果大家明白了「資本」和「可供分派收入」的定義，對於安聯收益及增長基金過去一年的派息「成分」，應該不會感到驚訝。但即使如此，我會建議大家持續關注派息基金的派息成分。

 

　　因為如果某基金持續一段長時間都是主要以「資本」來派息，再配合基金價格走弱，就可能真正有問題了，因為基金可能是要沽出帳面蝕錢的投資來派息，這樣的話，基金價格就會顯著下跌。

 

如基金持續長期以「資本」派息而基金價格走弱，問題較大，因基金或須沽出帳面蝕錢的投資作派息（Envato）

 

　　如果大家發覺基金持續以較高比例的「資本」去派息，但基金價格仍然硬淨，可能意味著基金是以上年的剩餘收益去派息。

 

　　至於安聯收益及增長基金，過去一年的派息穩定，可惜價格沒有上升，只能持平，投資者未能做到「財息兼收」。但我想指出一點，買派息基金要做到「財息兼收」，其實是不太容易的，我們除了要嚴選基金之外，也要設計一個平衡的組合，至於如何安排，下次再續。 

 

 

安聯收益及增長基金過去一年派息成分 

記錄日 

除息日 

每單位派息 

從每月可供分派收入中撥付的派息比例 

從資本中撥付的派息比例 

14/8/2025 

18/8/2025 

0.055美元 

82% 

18% 

14/7/2025 

15/7/2025 

0.055美元 

18% 

82% 

13/6/2025 

16/6/2025 

0.055美元 

0% 

100% 

14/5/2025 

15/5/2025 

0.055美元 

0% 

100% 

14/4/2025 

15/4/2025 

0.055美元 

16% 

84% 

14/3/2025 

17/3/2025 

0.055美元 

60% 

40% 

14/2/2025 

18/2/2025 

0.055美元 

33% 

67% 

14/1/2025 

15/1/2025 

0.055美元 

45% 

55% 

13/12/2024 

16/12/2024 

0.055美元 

97% 

3% 

14/11/2024 

15/11/2024 

0.055美元 

42% 

58% 

11/10/2024 

15/10/2024 

0.055美元 

33% 

67% 

13/9/2024 

16/9/2024 

0.055美元 

49% 

51% 

14/8/2024 

16/8/2024 

0.055美元 

62% 

38% 

資料來源：安聯投資 

  

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk