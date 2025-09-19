天文台：熱帶氣旋樺加沙9.23升級超強颱風！離岸高地吹10級暴風＋狂風驟雨及雷暴

天文台指三號強風信號會在今日（9月19日）日間大部分時間維持，受與米娜相關的強風區影響，本港風勢將會逐漸增強，天文將評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。不過，大家更關心熱帶氣旋樺加沙，樺加沙來勢洶洶，天文台預測熱帶氣旋樺加沙9月23日升級超強颱風，9月24日離岸高地吹10 級暴風，網傳颱風威力有如當年「山竹」颱風，即睇香港9 天天氣預報。

天文台指按照現時預測，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

熱帶氣旋米娜會在明日9月20日橫過珠江口一帶及逐漸減弱，該區初時風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴。明日9月20日（六）氣溫介乎26至 31 °C大致多雲，吹西至西南風5至6級，離岸及高地達7級，後轉南風4級，間中有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。

9 月21日（日）風勢稍為轉弱，吹南至東南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢有時較大及海有湧浪。

不過，大家更關心是隨著米娜遠離，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋樺加沙的走勢！樺加沙會在未來數日顯著增強，天文台指按照現時預測熱帶氣旋樺加沙可能達超強颱風強度，在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。

受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。

天文台預測熱帶風暴樺加沙，將於9月22日形成強颱風，中心附近最高持續風速達每小時175公里，9月23日料成超強颱風，中心附近最高持續風速達每小時195公里，網傳可與2018年的「山竹」強烈颱風睇齊，絕對唔可以睇少！

Windy.com預測熱帶氣旋樺加沙路徑及風力

根據天文台AI預測系統風烏、伏羲、盤古及歐洲中期預報中心皆預測，熱帶氣旋樺加沙會在未來數日顯著增強，預測星期二（9月23日）形成超強颱風，預測路徑撲向香港。

歐洲中期預報中心 AI預測熱帶氣旋樺加沙風暴路徑

天文台AI預測系統風烏預測風暴路徑

天文台AI預測系統伏羲預測風暴路徑

天文台AI預測系統盤古預測風暴路徑