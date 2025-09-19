  • 報價
19/09/2025

Le Creuset 開倉低至3折｜花形鑄鐵鍋$980+$488優惠組合+買五件再85折！廚具家電床品勁減

Text: Eunice Chow Photo: 海港城展銷集

　　家品控今個星期唔可以錯過尖沙咀海港城 Bazaar開倉！除了焦點Le Creuset “Factory To Table” Sale低至三折，現場特設限定優惠組合$488起，限量精選心形及花形鑄鐵淺底鍋特價$980外，現場更有德國Fissler、Tefal 家電及廚具及Casablanca床品大減價。

 

 

　　尖沙咀海港城 Bazaar現舉行Le Creuset “Factory To Table” Sale，精選近千款商品低至三折，購買5件商品即享額外85折。現場特設限定優惠組合$488-$1,488，一袋有多件貨品超抵買，任你自選不同組合，限量精選心形及花形鑄鐵淺底鍋特價至$980，LC粉絲不可錯過！

 

特設限定優惠組合$488-$1,488

 

限量精選心形及花形鑄鐵淺底鍋特價至$980

 

花形及貝殼形餐具特價發售

 

不同呎吋及顏色鑄鐵鍋，總有一款合你心水！

 

米奇聯乘系列餐具

 

 

　　睇唔啱LC廚具咩，可以揀德國Fissler喎，會場優惠價發售三藩市系列2件套裝(包括16厘米單柄鍋及24厘米雙耳湯鍋) 只售$690，20厘米單柄煎鍋 只售$280、22厘米6L高速壓力鍋$2690 送玻璃蓋！Tefal 家電及廚具特賣電飯煲、熱水壺、多士爐、熨斗、煎pan及鍋具等，Zyliss及Culinare煮食用具1件八折、3件半價。

 

德國Fissler喎，會場優惠價發售三藩市系列2件套裝$690， 22厘米6L高速壓力鍋$2690

 

Tefal 家電及廚具大特賣，Culinare煮食用具1件八折、3件半價

 

BRAUN、DeLonghi、KENWOOD等多款陳列家電都以優惠價發售，陳列貨品可享半年保養。

 

　　現場有多款3M濾水系統，特設買機送濾芯仲包基本安裝優惠，淋浴過濾、水龍頭式濾水器、全效濾水系統都有！

 

 

　　記得睇埋同場特價床上用品，Casablanca床品激減卡通純棉印花系列低至$120！超人氣Chiikawa、Care Bear、Tamagotch、minion、lulu豬、比家超等印花輕柔冷氣被換購價$159。現購買任何Casablanca貨品折實後每滿$1,000即減$50、滿$2,000即減$100。

 

 

 

名牌家居用品展

 

日期: 202591722

 

時間: 11:00am - 9:00pm

 

地址: 尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (尖沙咀站A出口)

 

註︰Le Creuset  開倉922 11:00am - 6:00pm （最後入場時間為5:30pm

 

