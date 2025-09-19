  • 報價
19/09/2025

珠海利苑海鮮酒家｜出品頂呱呱．衛生烏媽媽

  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 相片由作者提供

　　評論一間食肆級數，當然出品先行，其他如裝修、氣氛、服務及價錢，也佔一席位。

 

　　對我肥碌來說，洗手間的衛生與私隱度，也是考慮會否回頭的重要因素。

 

　　剛剛到珠海，就是遇上一間「出品頂呱呱，衛生烏媽媽」的食肆「利苑」海鮮酒家。

 

利苑外型麻麻，擺明走街坊路線。

 

　　先講食品頂呱呱，有幾味，根本是香港難尋的心機菜，顯示大廚功力相當高。

 

　　例如一味綠豆釀蓮藕，用上最粉入口即溶的粉藕，先在窿窿中填滿綠豆蓉，再用高湯腩肉炆之。粉藕加豆蓉，在口腔中打滾，美妙！

 

粉藕炆豬腩，最刁鑽為蓮藉窿窿全釀綠豆蓉。

 

　　甜品是招牌鳳梨包，隻隻個半成人拳頭大，出爐即上枱，酥皮之內藏有流心奶油，一咬噴出，相當誇張。這種食法，小弟依稀記得上世紀七十年代有餐廳做過，之後已全面消失，這種炮製方式，正是日後流心月餅的原創構思。

 

勁大隻鳳梨包為招牌出品，撕開奶油流出。

 

　　利苑的鹹香雞，用上雞味極濃的黃油雞。對我來說，全世界最優質的雞，只可在中國的大灣區尋找得到，其他？完全不是那一級數，不論歐美亞非澳各洲，無靚雞就是無靚雞，就算中國境內由北京打落南下，未到大灣區，就是無靚雞，是上天的決定嗎？

 

鹹香黃油雞香港冇得食。

 

　　利苑其實是平民食府，街坊小菜極出色，簡簡單單的客家煎釀豆腐，鹹魚豬肉濃香，豆腐超級軟滑。內地的豆腐，據說用山泉水磨，故此其滑溜，絕非香港食到的可比。

 

煎釀豆腐，又滑又香，山泉水造。

 

　　大家若有機會到此，另一必叫為油條。點解？利苑的油條，絕非你在香港見到的一般油條，而是誇張到漲大六倍的製品，似是為巨人而設的，有趣，一條足可餵飽六條大漢。

 

　　最後一提，為海皇炒粉絲。用大大隻生鐵鑊炒，上枱時仍吱吱作聲，香味撲鼻，粉絲不見油，且早將海鮮精華盡吸。

 

　　最勁，記著，歎粉絲時，先不要用筷子翻出底部，因鐵鍋的持久熱力，會慢慢將底部的粉絲煎燶成焦。到時大家可用鐵匙將粉絲焦一塊塊鏟起。這塊極品，用來送冰凍大口大口啤酒又或紅酒，絕對無以尚之。

 

鐵鍋炒粉絲，極度誘惑。

 

簡簡單單蒸多寶魚，效果都特別出眾。

 

　　食飽飽，當然要去洗手間，此時，正是大大的反高潮開始。真難想像，一間如此大受歡迎的酒家，竟然毫不注重衛生設備。沿用的，仍是踎廁，不止，男洗手間內，一個尿兜都冇，只設有香港六七十年代的不鏽鋼長長尿槽，難聞氣味湧出，大家「殊殊」時，你眼望我眼，不止，更可能一不小心射到隔離位阿叔處，分分鐘出事！今時今日洗手間竟落後如此，真的十分十分不理想。

 

　　利苑真是好味，價錢也廉價，但除此之外，裝修，服務，清潔及維修，水準以下。暫時冇興趣再去，等佢大裝修完，知乜叫衞生先啦。

 

利苑

地址：珠海市桂華北路珠江花園C座

電話：0756-8117821

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
