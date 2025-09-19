19/09/2025
2025日本紅葉預測：東日本比往年遲、西日本／九州11月中開始
Katty Wu
Katty Wu
喜歡日本。喜歡旅行。喜歡遊樂場。夢想是到60歲仍可以玩過山車。
Senior Content Editor
日本氣象協會tenki.jp昨日（9月18日）剛剛發表了今年第一個「紅葉預想」，預計北日本及東日本的最佳紅葉觀賞期跟往年差不多或遲一點，而西日本及九州則跟往年差不多。
今年夏天非常炎熱，當大家都以為今年會較遲才踏入紅葉季節，但日本氣象協的預測並不是這樣，大家如果計劃去日本睇紅葉，可以參考一下：
北海道
層雲峽 10月中旬
定山溪溫泉 10月中旬
大沼公園 10月下旬
東北
奧入瀨溪流 10月下旬
鳴子峽 10月下旬
裏磐梯 10月下旬
東日本（關東甲信、東海）
日光、鬼怒川 10月中旬
高尾山 11月下旬
上高地 10月中旬
彌彥公園（新潟） 11月上旬
白川鄉 10月下旬
香嵐溪 11月中旬
西日本（近畿、中國、四國）
京都、嵐山 11月中旬
宮島 11月下旬
大山（鳥取） 11月上旬
寒霞溪（香川） 11月中旬
九州
深耶馬溪（大分） 11月中旬
高千穗峽 11月中旬
（圖片來源：tenki.jp）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇