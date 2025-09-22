  • 報價
22/09/2025

郭富城迎三寶、10月「登六」雙喜臨門｜暗示太太預產期＋子女腳頭好帶挈贏馬

Text: wong lin lin rachel

　　郭富城與太太方媛育有兩女兒，即將再為人父的他，近日到外地宣傳主演電影《無名指》時心情大靚，在宣傳活動上大談做爸爸心得。而且風騷的他，自爆近來努力「賺奶粉錢」之後，10月即將閉關，回家做好爸爸，暗示「三寶」即將出世，而且郭富城更是雙喜臨門，因為他在10月26日迎來60歲生日。

 

Read more：8月尾電影速遞：郭富城、鮑起靜《無名指》演出照顧者心聲，袁澧林主演台灣靈異驚慄傳說《山忌 黃衣小飛俠》

 

　　郭富城近日馬不停蹄，他與許思怡、鮑起靜主演的新戲《無名指》正在外地宣傳，他出席《香港電影巡禮—吉隆坡站》開幕禮，與導演孔令政出席放映後的交流會。戲中的郭富城也為人父，飾演運動員的他，遇上飾演女兒的許恩怡，從小罹患肌肉萎縮症，使郭富城與妻子也難以接受事實而選擇逃避，後來打破心理陰影，陪伴女兒走過人生最後的時間。

 

  

　　現實中，郭富城也是兩女之父，而且十分愛錫女兒，一家四口經常出外遊玩，間中還會帶同太太、女兒去馬場，女兒也會到場支持他的演唱會，所以當他演出這電影時也特別投入，還坦言最初很抗拒自己所演的角色：「佢好衰、簡直唔係人！」

 

 

　　完成電影宣傳後，郭富城會回歸舞台，將會在10月4、5 日在成都舉行演唱會，被觀眾問是否要努力賺奶粉錢？他開心承認，更自爆正在懷孕的太太方媛的預產期，他表示：「忙完10月成都站演唱會後，就會休息1個月，要回歸家庭，做個好老公、好爸爸。」同時郭富城有機會喜上加喜，郭富城在10月26日「登六」，相信他有機會雙喜臨門，難怪特別風騷。

 

 

　　方媛誕下的兩女兒，大寶與細寶同樣「腳頭好」，2018年方媛懷著二寶時，與郭富城入沙田馬場，為愛駒「舞士精神」首場比賽打氣，最後愛駒在賽事中勝出。今年7月，郭富城另一愛駒「舞林密碼」在第10場2班1200米賽事，成功奪冠，郭富城拉頭馬時笑逐顏開。

 

 

　　郭富城教女兒著重身教，自己做好榜樣，他帶女兒去看《無名指》時會不斷向女兒講解，他細心地教導，覺得教好大寶，二寶自然會在旁學習，但教育是父親的責任，所以不時陪伴女兒，把握機會灌輸知識。同時也讓女兒快樂成長，在家時常陪伴女兒跳舞外，還想女兒再大一點的時候學騎馬。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#郭富城 #許恩怡 #方媛 #電影推介 #娛樂新聞 #無名指
etnet.com.hk