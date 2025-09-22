網上投資騙案｜騙徙假扮珠寶設計師誘騙投資網店 六旬港男損失超過140萬

騙徙非常了解香港人都喜歡投資賺錢，所以想出各式各樣的詐騙手法，覺得總會有人「落搭」。最近有騙徙假扮珠寶設計師，誘騙受害人投資網店，以賺取佣金為餌，引受害人入局，最終損失逾140萬港元。

警方於一星期內接獲超過120宗網上投資騙案，涉及款項超過7,400萬港元！當中一名受害人是從事保安業的六旬港男，於WhatsApp收到白撞訊息，對方自稱為珠寶設計師，並提議受害人投資其網店，稱受害人在存入商品成本金額後，便可獲得商品銷售佣金為報酬。受害人按騙徒指示多次轉賬至不同個人銀行戶口，但之後未有獲取任何佣金，騙徒亦隨之失聯，最後損失逾140萬。

警方提醒大家 :

● 切勿輕信高佣金、高回報的投資計劃

● 切勿按下任何可疑連結或下載不明程式

● 假如對方要求存入個人或不明銀行戶口，必須再三考慮

● 如有懷疑，即上守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估



（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）