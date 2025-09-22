  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

22/09/2025

網上投資騙案｜騙徙假扮珠寶設計師誘騙投資網店 六旬港男損失超過140萬

#理財智慧 #騙局大拆解 #理財 #防騙視伏器 #投資騙案 #騙案 #WhatsApp #白撞訊息 #投資網店 #防騙視伏App #釣魚騙案 #騙徒 #網上騙案
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　騙徙非常了解香港人都喜歡投資賺錢，所以想出各式各樣的詐騙手法，覺得總會有人「落搭」。最近有騙徙假扮珠寶設計師，誘騙受害人投資網店，以賺取佣金為餌，引受害人入局，最終損失逾140萬港元。

 

　　警方於一星期內接獲超過120宗網上投資騙案，涉及款項超過7,400萬港元！當中一名受害人是從事保安業的六旬港男，於WhatsApp收到白撞訊息，對方自稱為珠寶設計師，並提議受害人投資其網店，稱受害人在存入商品成本金額後，便可獲得商品銷售佣金為報酬。受害人按騙徒指示多次轉賬至不同個人銀行戶口，但之後未有獲取任何佣金，騙徒亦隨之失聯，最後損失逾140萬。

 

警方提醒大家 : 

●    切勿輕信高佣金、高回報的投資計劃

●    切勿按下任何可疑連結或下載不明程式

●    假如對方要求存入個人或不明銀行戶口，必須再三考慮

●    如有懷疑，即上守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者） 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

我要回應
更多騙局大拆解文章

你可能感興趣

#理財智慧 #騙局大拆解 #理財 #防騙視伏器 #投資騙案 #騙案 #WhatsApp #白撞訊息 #投資網店 #防騙視伏App #釣魚騙案 #騙徒 #網上騙案
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk