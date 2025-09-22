香港快運台灣機票快閃優惠：台北／高雄／台中／花蓮 單程$58起！連稅最平$809

終於等到台灣的平機票了！香港快運HK Express剛剛推出了台灣機票優惠，由即時起至2025年9月23日（23:45），最平只需$58，目的地包括台北、台中、高雄及花蓮，出發日期由10月8日去到明年2月6日！快手約朋友自製long weekend，來個快閃台灣之旅吧！

這次的$58平機票是「輕便飛」，即是包括一件隨身物品，連稅最平$809；如果想要包括一件隨身物品及一件登機行李的「經濟飛」，單程票價亦只是$88起，連稅$869。如果行李比較多，或想去買手信的話，包20公斤寄艙行李的「隨心飛」單程票價$138起，連稅$969，非常抵玩！

幫大家check過，聖誕新年當然無平飛，但重陽節就有！

包括一件隨身物品的「輕便飛」，來回連稅只是$809。

預訂日期：即時至2025年9月23日（23:45）

旅遊日期：2025年10月8日至2026年2月6日

香港快運航空

網址：https://www.hkexpress.com/zh-HK