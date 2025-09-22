  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場英語教室
小薯茶水間玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

22/09/2025

打工仔必學10個Business Nouns｜職場英語術語助你國際接軌

#言文增值 #Business Nouns #職場 #英語教學 #名詞術語 #技能增值 #學英文 #職場英語
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

　　這個國際商業舞台，流利的英語是基本配備，但能否使用精準的商業術語（Business Jargon），往往是區分「普通」與「出色」的關鍵。當同事在會議中流暢拋出 “We need more bandwidth to achieve synergy” 時，你是瞬間心領神會，還是只能微笑點頭？

 

Credit:  https://stock.adobe.com/hk/ 

 

　　事實上，掌握正確的商業名詞術語，已經成為職場精英的必備技能。一個恰到好處的專業術語，不僅能讓你聽起來更「in the loop」（掌握情況），更能瞬間拉近與國際客戶或同事的距離，大幅提升你的專業可信度。

 

　　本周，我們將聚焦職場最實用的10個「名詞類」商業術語，讓你輕鬆將這些術語融入日常工作，無論是寫email、開會還是做presentation都能得心應手，真正與國際商業環境無縫接軌。

 

一、資源與能力類

 

1. Bandwidth 工作承受能力；資源容量

· 例句：“I'd love to help, but I don't have the bandwidth this week.”（我想幫忙，但這週我的工作量已滿。）

 

2. Buy-in 支持度；認同感

· 例句： “We need to get management buy-in before proceeding.”（我們需要先獲得管理層的支持才能繼續。）

 

二、策略與分析類

 

1. Deep Dive 深入分析

· 例句：“Let's do a deep dive into the market data next week.”（下周我們來對市場數據做個深入分析。）

 

2. Pivot 戰略轉向；業務轉型

 · 例句：“The company's pivot to digital saved the business.”（公司向數位化的轉型拯救了業務。）

 

三、流程與方法類

 

1. Framework 架構框架

· 例句：“We need to establish a clear framework for this project.”（我們需要為這個項目建立清晰的框架。）

 

2. Touchpoint 接觸點

· 例句：“Every customer touchpoint affects our brand image.”（每個客戶接觸點都影響我們的品牌形象。）

 

四、新興趨勢類

 

1. Synergy 協同效應

· 例句：“The merger will create significant synergies.”（這次合併將產生顯著的協同效應。）

 

2. Benchmarking 標竿分析；基準對標

· 例句：“We need to do benchmarking against industry leaders.”（我們需要與行業領導者進行基準對標。）

 

五、溝通協作類

 

1. The Loop 資訊圈；消息圈

· 例句：“Keep me in the loop on any developments.”（有任何進展請讓我保持在消息圈內。）

 

2. Value Proposition 核心價值

· 例句：“Our value proposition must be clear to customers.”（我們的核心價值必須讓客戶清楚理解。）

 

　　記得，使用這些術語的關鍵在於「適時適所」。在與國際客戶會議、撰寫正式商務郵件、或是進行項目報告時，適度地運用這些術語，能讓你的溝通更具說服力。建議從最常用的2至3個術語開始練習，逐漸擴展你的商業詞彙庫，為你的職業生涯增添重要的競爭力。加油！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多職場英語教室文章

你可能感興趣

#言文增值 #Business Nouns #職場 #英語教學 #名詞術語 #技能增值 #學英文 #職場英語
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

說說心理話

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk